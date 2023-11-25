السبت 25 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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عالم

محلل سياسى فلسطينى لـ"الدستور": الدور المصرى هو الأبرز فى الهدنة وإدخال المساعدات

عبد المهدي مطاوع
عبد المهدي مطاوع

قال الدكتور عبدالمهدي مطاوع، المحلل السياسى الفلسطيني، إن الهدنة تدخل يومها الثاني ويستمر دخول المساعدات الإنسانية لغزة من ضمنها الوقود والمواد الغذائية نتيجة للجهود المصرية التي بُذلت منذ بداية هذه الحرب، التي تشن على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وتوضح مدى المخطط الإسرائيلي الذي يستغل الكارثة الإنسانية للضغط على الشعب الفلسطيني. 

وأشار مطاوع في تصريحات خاصة لـ"الدستور" إلى أن الدور المصري كان واضحًا منذ مؤتمر القاهرة حتى هذه الهدنة التي كانت مصر شريكًا أساسيًا بالمفاوضات الخاصة بها لمدة 4 أيام، والإنجاز الأهم في هذه الصفقة أن يتم وقف القتل لمدة 4 أيام، وكذلك نزيف الدم وتبريد الساحة لأجل وقف إطلاق نار دائم وإدخال كم كبير من الشاحنات التي تساهم في وصول مساعدات للشعب الفلسطيني في غزة وتعزيز صموده في مواجهة عدوان الجانب الإسرائيلي.

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كما أشار مطاوع إلى أن الجهود الدولية متعددة عبر الأمم المتحدة وعبر قوافل تأتي من عدة دول عربية وأجنبية بهدف مساعدة الشعب الفلسطيني والجزء الأكبر من هذا المجهود يتعلق بالدور المصري لتجهيز قوافل مصرية، إضافة إلى استقبال هذه المساعدات والعمل على إدخالها بشكل منتظم والضغط على إسرائيل ونتذكر عندما منعت مصر خروج مزدوجي الجنسية إلا بدخول المساعدات.

وأضاف مطاوع في تصريحاته لـ"الدستور" أن مشاركة مصر في مؤتمر القمة العربية الإسلامية والكلمة التي ألقاها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بهدف توضيح موقف مصر وموقف الدول العربية فيما يتعلق بموقف حل هذه القضية من جذورها عبر إقرار حل سياسي شامل للضفة الغربية والقدس وقطاع غزة بالشكل الذي يؤدي إلى وجود دولة فلسطينية عاصمتها القدس.

مصر غزة المساعدات قطاع هدنه

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