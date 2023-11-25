كاتب صحفى: قادة إسرائيل لم يحققوا أيًا من أهدافهم بقطاع غزة

علق الكاتب الصحفي صلاح مغاوري، على تصاعد الأحداث في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخاصة قطاع غزة، موضحًا دور الهدنة الحالية في تهدئة الأوضاع على الأرض.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم السبت، إن قادة إسرائيل لم يحققوا أيًا من أهدافهم وصُدموا من صمود الشعب الفلسطيني.

وأضاف أنه في تاريخ المواجهات والحروب التي سبقت دائمًا ما تبدأ بهدنة مؤقتة، ثم تعاد هذه الهدنة بناء على اتفاقات بين الأطراف المتحاربة، وتتوسع إلى أن تصبح هدنة شاملة.

وأشار إلى أنه يأمل أن تكون هذه الهدنة بداية لتخفيف الحصار على قطاع غزة، موضحًا أن تصريحات القادة الإسرائيليين مخالفة لهذه التوقعات.