السبت 25 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

رسامة شمامسة بكنيسة "مار مينا والبابا كيرلس" في مدينة الأمل

الأنبا أكليمندس
الأنبا أكليمندس

صلى الأنبا أكليمندس الأسقف العام لكنائس قطاع ألماظة ومدينة الأمل وشرق مدينة نصر قداس عيد الشهيد مار مينا العجائبي، صباح اليوم، بكنيسة الشهيد مار مينا والقديس البابا كيرلس السادس، بمدينة الأمل. 

وعقب صلاة الصلح صلى نيافته صلوات رسامة ١٦ من أبناء الكنيسة، شمامسة برتبة إبصالتس (مرتل).

شارك في الصلوات كاهن الكنيسة، وبعض كهنة القطاع، وخورس الشمامسة وأسر الشمامسة الجدد.

كما صلى الأنبا مينا أسقف مسيساجا وفانكوفر وغرب كندا قداس عيد الشهيد مار مينا العجائبي، صباح اليوم، بكنيسة الشهيد مار مينا العجائبي، بمسيساجا.

كان الأنبا قد صلى عشية عيد بكنيسة الشهيد مار مينا والقديس البابا كيرلس السادس بهاملتون، وطَيَّبَ رفات الشهيد، وسط الألحان والتماجيد وألقى عظة روحية.

شارك في الصلوات عدد من الآباء الكهنة، وخورس الشمامسة والشعب.

الانبا اكليمندس الأسقف العام مدينة الأمل البابا كيرلس السادس كاهن الكنيسة كهنة القطاع

مواد متعلقة

اليوم.. ختام أحدث أنشطة الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية

كيف تستقبل الكنيسة الأرثوذكسية صوم الميلاد 2023؟

الأكثر قراءة

إسرائيل تهدد: إذا لم يتم إطلاق سراح الرهائن بحلول منتصف الليل فإن العملية العسكرية ستُستأنف

حماس تقرر تأخير إطلاق سراح الدفعة الثانية من الأسرى لسببين

فلسطين.. منزوعة السلاح!

"أزور قبرها كل يوم".. قصة الجد الفلسطينى صاحب مقولة "هذه روح الروح"

"رياح محملة بالأتربة".. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأحد

كشف تفاصيل استهداف سفينة إسرائيلية فى المحيط الهندى بـ "شاهد-136"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

عباس العقاد والصهيونية العالمية

وائل لطفي

عن الدولة الفلسطينية

ماجد حبته

فلسطين.. منزوعة السلاح!

محمد عبدالعزيز

أول الغيث.. هُدنة

مدحت بشاى

عندما خاطبت مصر العالم على الهواء

جلال حمام

الهدنة فرصة.. إن ضيّعها العالم ضاع

علي سعدة

وماذا بعد الهدنة؟

صفاء النجار

تجليات الصراحة الصادمة فى الأحلام الغائمة

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يقتحم سلفيت بالضفة الغربية ويعتقل فلسطينيين من نابلس

القناة 12 العبرية: حركة حماس أثبتت أنها تسيطر على كل أرجاء غزة

استدعاء السفراء.. وسيلة إسرائيل لابتزاز العالم وكتم صوت معارضيها