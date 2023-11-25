رسامة شمامسة بكنيسة "مار مينا والبابا كيرلس" في مدينة الأمل

صلى الأنبا أكليمندس الأسقف العام لكنائس قطاع ألماظة ومدينة الأمل وشرق مدينة نصر قداس عيد الشهيد مار مينا العجائبي، صباح اليوم، بكنيسة الشهيد مار مينا والقديس البابا كيرلس السادس، بمدينة الأمل.

وعقب صلاة الصلح صلى نيافته صلوات رسامة ١٦ من أبناء الكنيسة، شمامسة برتبة إبصالتس (مرتل).

شارك في الصلوات كاهن الكنيسة، وبعض كهنة القطاع، وخورس الشمامسة وأسر الشمامسة الجدد.

كما صلى الأنبا مينا أسقف مسيساجا وفانكوفر وغرب كندا قداس عيد الشهيد مار مينا العجائبي، صباح اليوم، بكنيسة الشهيد مار مينا العجائبي، بمسيساجا.

كان الأنبا قد صلى عشية عيد بكنيسة الشهيد مار مينا والقديس البابا كيرلس السادس بهاملتون، وطَيَّبَ رفات الشهيد، وسط الألحان والتماجيد وألقى عظة روحية.

شارك في الصلوات عدد من الآباء الكهنة، وخورس الشمامسة والشعب.