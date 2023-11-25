السبت 25 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الجيزة يتفقد الحالة العامة لمحاور عرابي و26 يوليو وكمال عامر والطريق الأبيض

جولة محافظ الجيزة
جولة محافظ الجيزة

أجرى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، جولة ميدانية على عدد من الطرق والمحاور المرورية التي تم إنشاؤها مؤخرًا أو ما شهد أعمال توسعة ورفع كفاءة للوقوف على الحالة العامة لتلك المحاور لما لها من أهمية في تفتيت الكثافات المرورية. 

وشملت جولة محافظ الجيزة محاور “٢٦ يوليو، أحمد عرابي، الفريق كمال عامر، والطريق الأبيض، والمريوطية، والمنصورية”، وكذا متابعة مراحل العمل بمحور المهندس شريف إسماعيل والذي يربط الحركة المرورية مع محور ٢٦ يوليو والمريوطية والطريق الدائري وإسكندرية الصحراوي والمتحف المصري الكبير في فترة زمنية قصيرة.

شهدت جوله المحافظ متابعة مراحل العمل بمصرف ناهيا والذي يعد أحد المشروعات القومية الهامة والضخمة التي ستحدث نقله حضارية لأهالى بولاق الدكرور وكرداسة، حيث سيسهم في القضاء على صور التلوث التى تشهدها مناطق المعتمدية وناهيا بسبب المصرف وإنشاء شريان مروري جديد يخدم قطاع كبير من المواطنين. 

وخلال جولته رصد المحافظ حالة تعدي على الأراضي الزراعية بجوار محور الطريق الأبيض، مشددًا على رئيس مركز ومدينة كرداسة بضرورة إزالة مخالفات البناء والتعديات علي الأراضي الزراعية وعدم التهاون في ذلك.

كما كلف اللواء أحمد راشد رئيس هيئة النظافة والتجميل بضرورة تطوير ورفع كفاءة الحدائق والأسوار الموجودة علي محور ٢٦ يوليو بمطالع ومنازل الطريق الدائري بالتنسيق مع رؤساء أحياء ومدن العجوزة وكرداسة لتحسين الصورة الحضارية والبصرية بتلك المنطقة. 

ورافق محافظ الجيزة خلال جولته محمد نور السكرتير العام المساعد ورؤساء احياء جنوب والهرم والعجوزة والمنيرة الغربية ومركز كرداسة ورئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل

جولة محافظ الجيزة

جولة محافظ الجيزة
جولة محافظ الجيزة
جولة محافظ الجيزة
جولة محافظ الجيزة
جولة محافظ الجيزة
جولة محافظ الجيزة
جولة محافظ الجيزة
جولة محافظ الجيزة
جولة محافظ الجيزة
جولة محافظ الجيزة
جولة محافظ الجيزة
جولة محافظ الجيزة
محاور عرابي الطريق الأبيض محور كمال عامر ازالة مخالفات أخبار محافظة الجيزة

الأكثر قراءة

رقمان قياسيان لمحمد صلاح بعد تعادل ليفربول ومانشستر سيتى

جوارديولا يكشف كواليس شجاره مع نونيز وقمة ليفربول والسيتي

عاجل.. مسئول إسرائيلى: صفقة التبادل اليوم قد تتأخر لبعض الوقت بسبب أمور تقنية

كشف تفاصيل استهداف سفينة إسرائيلية فى المحيط الهندى بـ "شاهد-136"

شئون الأسرى: إسرائيل ترفض حتى اللحظة أن تفصح عن مصير المعتقلين من غزة

عاجل.. اتصالات مصرية لتمديد فترة الهدنة للإفراج عن المزيد من المحتجزين والأسرى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

أول الغيث.. هُدنة

مدحت بشاى

عندما خاطبت مصر العالم على الهواء

جلال حمام

الهدنة فرصة.. إن ضيّعها العالم ضاع

علي سعدة

وماذا بعد الهدنة؟

صفاء النجار

تجليات الصراحة الصادمة فى الأحلام الغائمة

حسين دعسة

صفقة سياسية.. أم هدنة عسكرية يلحقها انتحار أمنى!

سارة شريف

الجبهة التى لا تلفت انتباه أحد

أميرة ملش

فلسطينيات فى الغربة

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يقتحم سلفيت بالضفة الغربية ويعتقل فلسطينيين من نابلس

القناة 12 العبرية: حركة حماس أثبتت أنها تسيطر على كل أرجاء غزة

استدعاء السفراء.. وسيلة إسرائيل لابتزاز العالم وكتم صوت معارضيها