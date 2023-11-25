محافظ الجيزة يتفقد الحالة العامة لمحاور عرابي و26 يوليو وكمال عامر والطريق الأبيض

أجرى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، جولة ميدانية على عدد من الطرق والمحاور المرورية التي تم إنشاؤها مؤخرًا أو ما شهد أعمال توسعة ورفع كفاءة للوقوف على الحالة العامة لتلك المحاور لما لها من أهمية في تفتيت الكثافات المرورية.

وشملت جولة محافظ الجيزة محاور “٢٦ يوليو، أحمد عرابي، الفريق كمال عامر، والطريق الأبيض، والمريوطية، والمنصورية”، وكذا متابعة مراحل العمل بمحور المهندس شريف إسماعيل والذي يربط الحركة المرورية مع محور ٢٦ يوليو والمريوطية والطريق الدائري وإسكندرية الصحراوي والمتحف المصري الكبير في فترة زمنية قصيرة.

شهدت جوله المحافظ متابعة مراحل العمل بمصرف ناهيا والذي يعد أحد المشروعات القومية الهامة والضخمة التي ستحدث نقله حضارية لأهالى بولاق الدكرور وكرداسة، حيث سيسهم في القضاء على صور التلوث التى تشهدها مناطق المعتمدية وناهيا بسبب المصرف وإنشاء شريان مروري جديد يخدم قطاع كبير من المواطنين.

وخلال جولته رصد المحافظ حالة تعدي على الأراضي الزراعية بجوار محور الطريق الأبيض، مشددًا على رئيس مركز ومدينة كرداسة بضرورة إزالة مخالفات البناء والتعديات علي الأراضي الزراعية وعدم التهاون في ذلك.

كما كلف اللواء أحمد راشد رئيس هيئة النظافة والتجميل بضرورة تطوير ورفع كفاءة الحدائق والأسوار الموجودة علي محور ٢٦ يوليو بمطالع ومنازل الطريق الدائري بالتنسيق مع رؤساء أحياء ومدن العجوزة وكرداسة لتحسين الصورة الحضارية والبصرية بتلك المنطقة.

ورافق محافظ الجيزة خلال جولته محمد نور السكرتير العام المساعد ورؤساء احياء جنوب والهرم والعجوزة والمنيرة الغربية ومركز كرداسة ورئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل

جولة محافظ الجيزة

جولة محافظ الجيزة

جولة محافظ الجيزة

جولة محافظ الجيزة

جولة محافظ الجيزة

جولة محافظ الجيزة