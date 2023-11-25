السبت 25 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ القليوبية يقود حملة لإزالة 32 حالة تعدِ على الأراضي الزراعية بالخانكة

محافظ القليوبية يقود
محافظ القليوبية يقود حملة لإزالة 32 حالة تعديات على الأراضي

شهد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، حملة موسعة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء المخالف فى مدينة الخانكة أسفرت عن إزالة 32 حالة تعدِ بمركز ومدينة الخانكة عبارة عن أعمدة خرسانية وأسوار بالطوب السويسي على مساحة ٤٠٠٠ متر بحوض كامل وجنينه خميس بقرية القلج مركز ومدينة الخانكة.

وقال محافظ القليوبية إن الحملة لإزالة كافة صور التعديات سواء بالبناء المخالف أو التعدي على الأراضي الزراعية قد تمكنت منذ إنطلاقها في 31 أكتوبر الشهر الماضي وحتى اليوم السبت 25 نوفمبر من إزالة (1148 حالة) على مساحة ( 72 فدان و4 قيراط و10  سهم )، جميعُها تعديات على الأراضي الزراعية، و(519) حالة بناء مُخالف مسلحات على مساحة (66609م2) باجمالى  1667 حالة ( مباني/زراعة) وتم تحرير (501) محضر للمخالفين 

وأكد خلال جولته أننا مستمرون فى مواصلة رصد أشكال التعديات المخالفة بكافة مراكز ومدن وأحياء المحافظة والتي يتم رصدها من خلال وحدة المتغيرات المكانية أو المرور الميداني والتعامل الفورى معها

وفي السياق ذاته، شدد "المحافظ" على جميع رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن وأحياء المحافظة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والمعنية بالاستمرار في تكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء المخالف، ورصد أي تعديات أو مخالفات في المهد، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال المخالفين.

ووجه بضرورة المرور الميداني على مستوى مراكز ومدن وأحياء المحافظة لرصد أي مخالفات أو تعديات وإزالتها فورًا، وعدم التهاون في تنفيذ القانون تجاه المخالفين والمعتدين.

وشدد محافظ القليوبية على رؤساء المدن والمراكز والأحياء بضرورة المرور بجميع المناطق ورصد أى تعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء المخالف واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة نحو الإزالة الفورية.

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