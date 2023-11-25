السبت 25 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الدفاع الروسية تعلن عن خسائر فادحة تكبدها الجيش الأوكرانى فى يوم واحد

الجيش الأوكراني
الجيش الأوكراني

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، عن تكبيد الجيش الأوكراني خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد في مختلف محاور القتال، خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث قُتل وجُرح  أكثر من 680 جنديًا وتم إسقاط مقاتلتي "ميغ 29" و18 مُسيّرة.

وأوضحت الوزارة الروسية، في تقريرها اليومي بشأن سير عمليتها العسكرية في أوكرانيا، أنه على محور كوبيانسك في مقاطعة خاركيف، شرق أوكرانيا، صدت القوات الروسية هجومين أوكرانيين قتل خلالهما للأخيرة 110 عسكريين وتم تدمير مدافع غربية.

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ارتفاع قتلى الجيش الروسى لـ323 ألفًا و760 جنديًا منذ بدء العملية العسكرية بأوكرانيا

وأضافت الوزارة: وعلى محور كراسني ليمانسك في جمهورية دونيتسك تم قتل 55 عسكريا أوكرانيا وتدمير عتاد عسكرية ومدافع غربية، بينما قتل وأصيب 290 عسكريا أوكرانيا على محور دونيتسك إلى جانب تدمير أسلحة غربية الصنع ومحطة Bukovel-AD للحرب الإلكترونية في نفس المحور.

وبينت وزارة الدفاع الروسية أنه على محور جنوب دونيتسك تم القضاء على 150 عسكريا أوكرانيا وتدمير مدافع وأسلحة غربية، وأنه خلال صد هجومين على محور زابوريجيا تم القضاء على 40 عسكريا أوكرانيا، حسبما نقلت شبكة "روسيا اليوم".

كما بينت أنه على محور خيرسون بلغت خسائر أوكرانيا 35 بين قتيل وجريح، وتم تدمير مدافع غربية، مشيرة إلى أنه تم تدمير مستودعين للذخائر الجوية في المطارات العسكرية بمنطقة دولغينتسيفو، وقرب مدينة دنيبروبيتروفسك وسط أوكرانيا.

تدمير محطتى رادار وموقعى قيادة ومراقبة ومقاتلتى ميغ 29 و18 مُسيّرة

وفي منطقة فولنيانسك بمقاطعة زابوريجيا ومنطقة بافلوفكا بمقاطعة دنيبروبيتروفسك، أشارت الوزارة إلى أنه تم تدمير محطتي رادار P-18.

ووفقا للبيان، فإنه في منطقة قرية سيريبريانكا بدونيتسك تم تدمير موقعي قيادة ومراقبة للقوات الأوكرانية، بينما تم إسقاط مقاتلتي "ميغ 29" بمقاطعة دنيبروبيتروفسك، كما اعترضت الدفاعات الروسية صاروخ HIMARS الأمريكي، وإسقاط 18 مُسيّرة في لوجانسك ودونيتسك وخيرسون.

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