السبت 25 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

ارتفاع قتلى الجيش الروسي لـ323 ألفًا و760 جنديًا منذ بدء العملية العسكرية بأوكرانيا

العملية العسكرية
العملية العسكرية بأوكرانيا

 أعلن الجيش الأوكراني، اليوم السبت، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 323 ألفا و760 جنديا، منذ بدء العملية العسكرية، في 24 فبراير من العام الماضي 2022. 

هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، حسبما أوردت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية، أنه خلال هذه الفترة خسرت روسيا أيضا 5 آلاف و502 دبابة و10 آلاف و263 من المركبات المدرعة و7 آلاف و851 من النظم المدفعية و905 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و596 من أنظمة الدفاع الجوي و323 طائرة مقاتلة و324 مروحية و22 سفينة حربية، فضلا عن 10 آلاف و259 من المركبات وخزانات وقود، بإلإضافة إلى 1112 من المعدات الخاصة و5 آلاف و808 طائرات مسيرة وإسقاط 1565 من صواريخ كروز وغواصة. 

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تسجيل 74 اشتباكا بين عناصر الجيش الأوكراني

كما أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، اليوم السبت، تسجيل 74 اشتباكا بين عناصر الجيش الأوكراني والقوات الروسية في عدة مناطق، خلال الساعات الـ24 الماضية. وأضافت هيئة الأركان، في بيان نقلته وكالة أنباء يوكرين فورم الأوكرانية، أن القوات الروسية نفذت هجمات على أراضي أوكرانية، خلال الليلة الماضية..مشيرة إلى أن القوات الروسية شنت 29 غارة جوية ونفذت 36 ضربة باستخدام أنظمة صواريخ متعددة الإطلاق وسبع ضربات صاروخية، على مواقع جنود أوكرانيين ومنشآت مدنية، مما أدى إلى سقوط ضحايا من المدنيين.

 وقالت إن القوات الأوكرانية شنت تسع غارات جوية على مواقع ارتكاز قوات روسية ومعدات عسكرية تابعة للجيش الروسي.

وزارة الدفاع الروسية

وفي وقت سابق أكدت وزارة الدفاع الروسية، أن مقاتلات تابعة لأسطول البحر الأسود الروسي دمرت زوارق أوكرانية مسيرة حاولت الاقتراب من القرم.

وأشارت إلى أن طياري البحر الأسود أسقطوا عشرات المسيرات الأوكرانية غربية الصنع فوق البحر الأسود منذ بدء العملية العسكرية الروسية. وأوضح قسم المعلومات في أسطول البحر الأسود الروسي، أن مهمة مقاتلات "Su-30SM" و"Su-24M" اكتشاف وتدمير القوارب غير المأهولة وزوارق الإنزال عالية السرعة الأوكرانية في البحر الأسود.

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