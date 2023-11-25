السبت 25 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الدفاع الروسية: تحييد آلاف الجنود الأوكرانيين وإسقاط 176 مسيرة خلال أسبوع

القوات الأوكرانية
القوات الأوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية تكبيد الجيش الأوكرانى أكثر من 4190 قتيلا وجريحا، وإسقاط 176 مسيرة و15 صاروخا، وصاروخين مضادين للسفن خلال أسبوع.


وقالت الوزارة - فى بيان أوردته قناة روسيا اليوم الإخبارية - "إن قواتنا وجهت 31 ضربة بأسلحة عالية الدقة ومسيرات للبنية التحتية والمطارات العسكرية والترسانات ومستودعات الذخائر والأسلحة والمسيرات ومخازن الوقود الأوكرانية، وقضت على تجمعات لقوات آزوف والفيلق الأجنبي".


وأضافت الوزارة أن قواتنا صدت على محور كوبيانسك 13 هجوما أوكرانيا وبلغت خسائر العدو 305 عسكريين وتم تدمير عتاد عسكرى ومدافع غربية، كما صدت القوات على محور كراسنى ليمانسك 10 هجمات أوكرانية وبلغت خسائر العدو أكثر من 740 قتيلا وجريحا، وتم تدمير عتاد عسكرى ومدافع غربية، وعلى محور دونيتسك صدت القوات الروسية 22 هجوما أوكرانيا وبلغت خسائر العدو أكثر من 1680 بين قتيل وجريح وتدمير أسلحة ومعدات ودبابات غربية.

وتابعت أنه على محور جنوب دونيتسك سيطرت قوات "فوستوك" الروسية على مواقع استراتيجية وصدت هجومين للعدو وتم القضاء على أكثر من 625 عسكريا أوكرانيا وتدمير أسلحتهم، وصدت القوات على محور زابوروجيه 11 هجوما وبلغت خسائر العدو 435 بين قتيل وجريح، فيما أحبطت قواتنا على محور خيرسون محاولات العدو لإنزال مجموعات قتالية على الجزر والضفة الشرقية لنهر دنيبر وبلغت خسائر العدو 405 عسكريين وتم أسر 39 عسكريا أوكرانيا.

وأشارت الدفاع الروسية إلى تدمير محطة رادار لنظام الصواريخ المضادة للطائرات S-300، ومحطتى رادار أمريكيتين AN/TP-50، كما دمر طيران أسطول البحر الأسود 12 زورقا مسيرا استهدفت القرم الروسية، منوهة بأن دفاعاتنا أسقطت مقاتلة "ميج 29" ومروحية "مى 8" و15 صاروخا HIMARS وAlder أمريكية، وصاروخى Neptune سوفيتيين، كما تم إسقاط 176 مسيرة أوكرانية.

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