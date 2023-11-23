الخميس 23 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

روسيا تُسقط مروحية و24 مسيرة أوكرانية خلال 24 ساعة

سقوط مروحية
سقوط مروحية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، عن صد 4 هجمات للقوات الأوكرانية على محور زابوريجيا، وتكبيدها خسائر تقدر بنحو 20 عسكريا، خلال الـ24 ساعة الماضية، والعديد من المعدات العسكرية.

وقال تقرير للوزارة بشأن سير العملية العسكرية الخاصة: على محور زابوريجيا، صدت وحدات تجمع القوات الروسية، بدعم من الطيران والمدفعية، أربع هجمات من قبل مجموعات قوات الهجوم التابعة للواء الميكانيكي 33 من القوات المسلحة الأوكرانية، في منطقة رابوتينو بمقاطعة زابوريجيا.

وأضافت  الدفاع الروسية، أن مجمل خسائر العدو بلغت نحو 20 عسكريًا، ودبابتين و11 عربة عسكرية مصفحة و4 سيارات ومدفع هاوتزر دي-20.

وعلى محور خيرسون، ضرب الطيران العملياتي التكتيكي والطيران العسكري والطائرات المسيرة والقوات الصاروخية والمدفعية لمجموعات القوات الروسية، مستودع ذخيرة للطيران ومركز اتصالات في مطار في منطقة خميلنيتسكي، فضلًا عن القوة البشرية والعسكرية والمعدات في 112 منطقة أخرى. وبلغت خسائر القوات الأوكرانية، على هذا المحور 50 عسكريًا، وأربع سيارات ومدفعي هاوتزر من طراز مستا- بي.

كما أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية، مروحية من طراز مي-8 تابعة للقوات الجوية الأوكرانية، بالقرب من قرية تياجينكا في مقاطعة خيرسون، وتم اعتراض ثمانية صواريخ من راجمات هيمارس، خلال الـ24 ساعة الماضية.

بالإضافة إلى ذلك، تم إسقاط 24 طائرة أوكرانية مسيرة في مناطق أوشيريتوفاتو في مقاطعة زابوريجيا وبيسكي ومارينكا ونوفوبيتريكيفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وزولوتاريوفكا وفيرخنيكامينكا في جمهورية لوجانسك الشعبية.

الدفاع الروسية وزارة الدفاع الروسية زابوريجيا المعدات العسكرية تياجينكا خيرسون

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