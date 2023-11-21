الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

روسيا: أوكرانيا تواجه أزمة نقص الجنود بتجنيد النساء

أوكرانيا تجند النساء
أوكرانيا تجند النساء

أعلنت الاستخبارات الخارجية الروسية أن نقص عدد الجنود الأوكرانيين دفع نظام فلاديمير زيلينسكي إلى زيادة عدد النساء في صفوف قواته حيث تشير تقديرات الغرب إلى وجود 40 ألف امرأة.

وبحسب موقع “روسيا اليوم”، قال المكتب الصحفي للاستخبارات في بيان: "رفع نظام كييف الحد الأعلى لسن تجنيد النساء للخدمة العسكرية إلى 60 عاما، ولكن هذا لا يكفي بالنسبة لكييف حيث تطلب القيادة العسكرية الأوكرانية توسيع قائمة المهن النسائية الخاضعة للتعبئة. ومنذ أكتوبر، أصبح العاملون في المجال الطبي يخضعون للتعبئة".

وأشار إلى أنه نتيجة لذلك، تفاقمت مشكلة نقص الموظفين في المستشفيات والعيادات والصيدليات في الحياة العامة بشكل حاد.

وأكد جهاز الاستخبارات الروسي أن نظام كييف الحالي غير مهتم بهذا الأمر، وهو مستعد "لمواصلة الحرب حتى آخر أوكراني" باسم المصالح الغربية.

وأضاف أنه وفقا للبيانات المتاحة للمخابرات الروسية، فإن الولايات المتحدة توجه القيادة الأوكرانية "لتكثيف جهود التعبئة للتعويض عن الخسائر الفادحة التي تكبدتها القوات الأوكرانية خلال الهجوم المضاد الفاشل".

الأكثر قراءة

عاجل.. إجلاء 100 مريض من المستشفى الإندونيسى فى غزة

"كل ما هو إسرائيلى فى مرمانا".. قصة احتجاز الحوثيين للسفينة "جالاكسى ليدر"

خناقة طلبة.. كيف أنهى طالب حياة زميله فى الإسكندرية؟

خالد عبدالعزيز يكشف لـ"الشاهد" تفاصيل أول لقاء جمعه بالمشير السيسى

المسافة صفر.. خدعة لـ"حماس" تُسقط بها دبابات وجنود الاحتلال

"حاج عرفة".. "صاحبة السعادة" تسلط الضوء على شركة مصرية ذات تاريخ عريق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالناصر

انتفاضة برلمانية

وائل لطفي

إذا عطست مصر!

ماجد حبته

مهاترات جديرة بالرد

عبدالوهاب داود

شعب الله المطرود

أسماء محفوظ

حياتهم حياتنا

عبد الرحيم طايع

المقاطعة الاقتصادية.. السلاح الفاعل ضد إسرائيل

لواء. محسن الفحام

لماذا الآن.. وماذا بعد؟

محمود خليل

بيّاع «الوظائف»

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

مسؤول إسرائيلي: وافقنا على الإفراج عن 100 فلسطيني مقابل 70 محتجزًا

عائلات المحتجزين يناشدون الكنيست الإسرائيلي: “ارحموا معاناتنا”

الاحتلال يواصل حصار المستشفى الإندونيسى ويستهدف كل من يتحرك فى محيطه