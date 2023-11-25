ميرهان حسين تكشف عن كواليس "الذنب" مع هاني سلامة: "محامية" شخصية محورية

أعربت الفنانة ميرهان حسين، عن سعادتها البالغة بالتعاون مع النجم هاني سلامة في أحدث أعماله الدرامية "الذنب" والتى تعتبر اول تجربة لهم سويا، المقرر عرضه على إحدى المنصات الرقمية مطلع العام الجديد 2024.

ميرهان حسين تكشف تفاصيل دورها فى مسلسل الذنب أمام هانى سلامة

وأضافت ميرهان، في تصريحات صحفية أنها تجسد شخصية تدعي "سميرة" محامية وأن دورها محوري في أحداث العمل ومعظم مشاهدها تجمعها بالفنان هاني سلامة، ووصفته بالفنان "الخلوق" حيث يدور العمل في إطار تشويقي ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

وتابعت: "المسلسل أحداثه مشوقة للغاية، موضحة أن الأعمال التي تضم 10 حلقات من أقرب الأعمال لقلبها لأسباب كثيرة أهمها وجود السيناريو قبل التصوير وأيضًا أنها أصبحت لغة العصر مع الجمهور.

تفاصيل أحداث مسلسل الذنب

ويواصل المخرج رضا عبد الرازق، تصوير أحداث المسلسل في استوديوهات المغربي بشكل يومي لسرعة إنجازه وعرضه مطلع العام الجديد 2024.

ويتناول قصة حب بين كلا من هاني سلامة، والنجمة التونسية درة، تصل إلى طريق مليء بالمخاطر والقصص المختلفة التي تؤثر على علاقتهما بشكل يدخل حالة من التشويق في أحداث العمل الذي انتهى صناعته من تصوير قدر كبير من المشاهد.

صناع وأبطال مسلسل الذنب

مسلسل الذنب مكون من 10 حلقات فقط، والقصة لشاهيناز الفقي، وسيناريو وإخراج رضا عبد الرازق، ويُشارك في العمل مجموعة من النجوم منهم هاني سلامة، درة، ميرهان حسين، ماجد المصري، محمد القس، وآخرين.

آخر أعمال ميرهان حسين

يُذكر أن آخر أعمال ميرهان حسين، مسلسل "الونش"، والذي شاركت في بطولته مع عدد من النجوم منهم محمد رجب، محمود عبد المغني، ميمي جمال، منة فضالي، إيهاب فهمي، وهو من إخراج إسماعيل فاروق وتأليف أحمد عبد الفتاح.

وتدور أحداثه في إطار درامي حول هفوة صغيرة في ماضي "حسن الونش" لم يُعِرها اهتمامًا وهو يصعد من القاع الى القمة، تظهر تبعاتها القاسية على هيئة "نوّارة" الفتاة الشعبية لتكشف حقيقة تعصف بحياة "حسن" واستقراره الزوجي وسمعته كرجل أعمال معروف.