شرطة لندن تتأهب لمسيرة حاشدة دعمًا لفلسطين

أعلنت وسائل إعلام بريطانية، اليوم السبت، أن ضباط شرطة العاصمة لندن يقومون بتوزيع منشورات على المتظاهرين الداعمين لفلسطين، حيث من المتوقع أن ينضم أكثر من 100 ألف شخص إلى مسيرة مؤيدة للأراضي المحتلة اليوم السبت.

ووفقًا لصحيفة التايمز البريطانية، سيكون أكثر من 1500 ضابط في الخدمة في لندن أثناء مسيرة حملة التضامن مع فلسطين من بارك لين إلى وايت هول احتجاجًا على الصراع بين إسرائيل وفلسطين.

وقالت شرطة العاصمة إن 500 ضابط من خارج لندن سيكونون في الخدمة.

التحذير من استخدام الإساءات العنصرية

وسيقوم الضباط بتوزيع منشورات تحذر المتظاهرين من استخدام الإساءات العنصرية والترويج للإرهاب، وجاء في المنشور أنه "بينما يلتزم غالبية الناس بهذه القواعد، فإن أقلية تجاوزت الحدود".

وينص القرار على أنه "لتجنب أن ينتهي بهم الأمر في زنازيننا"، يجب على المتظاهرين ألا يستخدموا كلمات "عنصرية أو تحرض على الكراهية ضد أي دين"، أو “تدعم حماس أو أي منظمة محظورة أخرى”.

في سياق متصل، أفادت الصحيفة أن المشاهد التي نشهدها في إسرائيل وغزة تمثل فصلًا جديدًا في الصراع في الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن العواقب وحجم الخسائر مدمرة بالفعل، ومن المرجح أن يعمل الهجوم الأخير ــ والحرب التي ستتبعه الآن ــ على تشكيل السياسة العالمية لسنوات قادمة.

ومن جهتها، قالت السفارة الإيرانية في تايلاند على وسائل التواصل الاجتماعي يوم السبت إن إيران سهلت إطلاق سراح 10 رهائن تايلانديين من غزة يوم الجمعة، وقدمت قائمة أسماء لحركة حماس بعد طلب من وزارة الخارجية التايلاندية ورئيس البرلمان للقيام بذلك.

وأضافت أن حماس قبلت هذا الطلب وتم إطلاق سراح 10 رهائن تايلانديين بعد وقف إطلاق النار، حسبما أفادت صحيفة الجارديان.