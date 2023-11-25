السبت 25 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وسط ترحيب دولى بجهود مصر..  بدء وصول شاحنات المساعدات إلى شمال غزة

مساعدات
مساعدات

بدأت شاحنات المساعدات فى الوصول إلى مدينة غزة وشمال القطاع، فى ثاني أيام الهدنة الإنسانية.

وحظيت الجهود المصرية بشأن التوصل لإقناع الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي بالتوصل لإبرام هدنة إنسانية بقطاع غزة وإعادة الهدوء المؤقت بالقطاع، بترحيب عالمي واسع النطاق.

فيما استمر تدفق شاحنات المساعدات الإنسانية من خلال معبر رفح البري إلى قطاع غزة، بجانب شاحنات الوقود وغاز الطهي تنفيذًا لبنود الهدنة الإنسانية الجارية بقطاع غزة لليوم الثاني على التوالي.

الأكثر قراءة

كشف تفاصيل استهداف سفينة إسرائيلية فى المحيط الهندى بـ "شاهد-136"

أمانى التونسى عن "بقينا اتنين": من المسلسلات الغالية جدًا على قلبى

"القاهرة الإخبارية" تستعرض جهود مصر فى إفشال مخططات تهجير الفلسطينيين (فيديو)

"إكسترا نيوز": 340 شاحنة مساعدات تستعد لدخول غزة عبر معبر رفح

"اتحاد العمال": ندعم السيسى بالانتخابات الرئاسية لأنه قائد قادر على حماية مصر

موعد شهر رمضان 2024 وأجمل الأدعية والعبارات للتهنئة بحلوله

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

أول الغيث.. هُدنة

مدحت بشاى

عندما خاطبت مصر العالم على الهواء

جلال حمام

الهدنة فرصة.. إن ضيّعها العالم ضاع

علي سعدة

وماذا بعد الهدنة؟

صفاء النجار

تجليات الصراحة الصادمة فى الأحلام الغائمة

حسين دعسة

صفقة سياسية.. أم هدنة عسكرية يلحقها انتحار أمنى!

سارة شريف

الجبهة التى لا تلفت انتباه أحد

أميرة ملش

فلسطينيات فى الغربة

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يقتحم سلفيت بالضفة الغربية ويعتقل فلسطينيين من نابلس

القناة 12 العبرية: حركة حماس أثبتت أنها تسيطر على كل أرجاء غزة

استدعاء السفراء.. وسيلة إسرائيل لابتزاز العالم وكتم صوت معارضيها