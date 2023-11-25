وسط ترحيب دولى بجهود مصر..  بدء وصول شاحنات المساعدات إلى شمال غزة

بدأت شاحنات المساعدات فى الوصول إلى مدينة غزة وشمال القطاع، فى ثاني أيام الهدنة الإنسانية.

وحظيت الجهود المصرية بشأن التوصل لإقناع الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي بالتوصل لإبرام هدنة إنسانية بقطاع غزة وإعادة الهدوء المؤقت بالقطاع، بترحيب عالمي واسع النطاق.

فيما استمر تدفق شاحنات المساعدات الإنسانية من خلال معبر رفح البري إلى قطاع غزة، بجانب شاحنات الوقود وغاز الطهي تنفيذًا لبنود الهدنة الإنسانية الجارية بقطاع غزة لليوم الثاني على التوالي.