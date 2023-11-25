السبت 25 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

كريستو خارج حسابات كولر في قائمة الأهلي بمونديال الأندية بالسعودية

كريستو
كريستو

خرج التونسى محمد الضاوى كريستو، لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلى، من حسابات  السويسري مارسيل كولر المدير الفنى للقلعة الحمراء خلال منافسات بطولة كأس العالم للأندية التى تستضيفها السعودية خلال الفترة من خلال الفترة من 12 وحتي 22 ديسمبر القادم.

وتلقي الجهاز الفني صدمة فنية بعد ظهور نتيجة الأشعة التي خضع لها كريستو والتي أظهرت إصابته بجزع في الرباط الداخلي للركبة وقد يغيب أكثر من شهر عن المشاركة ويخضع لبرنامج تأهيلي.

وكشف مصدر مسئول أن السويسري مارسيل كولر استقر علي إرسال القائمة النهائية للفريق الأول  لكأس العالم للأندية يوم ٤ ديسمبر القادم تضم 23 لاعبًا وفقا للوائح البطولة القارية.

ويعانى كريستو من الاصابة فى لوقت الحالى هذا بالإضافة إلى استبعاده من المباريات الفنية لرغبته في الحصول علي المشاركة بصورة دائمة مع الفريق خلال الفترة الأخيرة.

الأهلي يواجه ميدياما الغاني مساء اليوم

 في المقابل يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في تمام التاسعة مساء اليوم السبت على استاد السلام مع فريق ميدياما الغاني في افتتاح مباريات الأهلي في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

المباراة هي الأولى بين الفريقين في تاريخ مباريات بطولات الأندية الإفريقية، لكنها ليست الأولى بين الأهلي والأندية الغانية، فقد سبق ولعب الأهلي من قبل مع أندية هارتس أوف أوك وأشانتي كوتوكو وبريكيوم تشيلسي.

وخلال مواجهات الأهلي مع الأندية الغانية أقيمت ست عشرة مباراة، فاز الأهلي في ست مباريات وتعادل في خمس مباريات وفازت الأندية الغانية في خمس مباريات، أحرز لاعبو الأهلي في هذه المباريات 21 هدفًا، وتلقت شباكه ثلاثة عشر هدفًا.

أكبر نتيجة للأهلي أمام الأندية الغانية، كانت الفوز 4- صفر على أشانتي كوتوكو عام 2006، و4-1 على بريكيوم تشيلسي عام 2012، و3- صفر على أشانتي كوتوكو عام 1982، وأكبر فوز للأندية الغانية على الأهلي حققه هارتس أوف أوك عام 1977 بنتيجة 3- صفر.

وأسفر الاجتماع الفني للمباراة عن الاتفاق على أن يرتدي الأهلي زيه التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والشراب الأحمر، ويرتدي حارس المرمى طاقمًا من اللون الأخضر، فيما يرتدي فريق ميدياما طاقمًا من اللون الأصفر بالكامل، ويرتدي حارس مرماه طاقمًا من اللون اللبني بالكامل.

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