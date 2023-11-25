رحيل كريم نيدفيد عن الأهلى فى يناير.. هل وافق مارسيل كولر؟

كشف مصدر داخل الأهلي، الموقف فيما يتعلق بكريم نيدفيد لاعب الفريق الأول، بالبقاء أو الرحيل في صفقة عمر كمال عبدالواحد لاعب مودرن فيوتشر، خلال فترة الميركاتو الشتوي في يناير المقبل.

وأشار المصدر إلى أن كريم نيدفيد عقد جلسة خاصة مع السويسري مارسيل كولر المدير الفني، استفسر منه عن حقيقة موافقته على رحيله في صفقة تبادلية خلال يناير القادم.

وأضاف أن كولر أكد للاعب أنه معجب بأدائه ومستواه الفني ويعلم قدراته جيداً، وسيمنحه الفرصة في الوقت المناسب، خاصة أن الإصابة عطلت مشاركته مع الفريق.

ونوه بأن المدير الفني للأهلي طلب من كريم نديفيد، التركيز في التدريبات واستعادة لياقته البدنية والفنية؛ من أجل العودة للحسابات الفنية، وعدم التركيز في مسألة الرحيل عن الفريق.

وأوضح أن كولر شدد على اللاعب بالابتعاد عن السوشيال ميديا والحديث الدائم عن إصاباته المتكررة مع الفريق، وأن الأمر مجرد أمر طبيعي يتعرض اللاعب للإصابات، في ظل المنافسة الشديدة لحجز مكان في صفوف الأهلي.

مران الأهلى| الفريق يختتم استعداداته لمباراة ميدياما الغانى

كان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي قد اختتم استعداداته لمباراة ميدياما الغاني التي تجمع الفريقين اليوم السبت، في افتتاح دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

خاض الفريق مرانه الأخير على ملعب مختار التتش بالجزيرة، حيث تم السماح لوسائل الإعلام المختلفة بحضور ربع الساعة الأولى وفقًا للوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

عقد مارسيل كولر، المدير الفني، محاضرة للاعبين قبل المران الذي اشتمل على فقرات بدنية وخططية متنوعة وفقًا لخطة الاستعداد للمباراة.

وأسفر الاجتماع الفني للمباراة عن الاتفاق على أن يرتدي الأهلي زيه التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والشراب الأحمر، ويرتدي حارس المرمى طاقمًا من اللون الأخضر، فيما يرتدي فريق ميدياما طاقمًا من اللون الأصفر بالكامل، ويرتدي حارس مرماه طاقمًا من اللون اللبني بالكامل.