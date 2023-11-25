السبت 25 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إزالة 597 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية و216 مخالفة بناء بالغربية

إزالة حالات تعدٍ
إزالة حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية

تشهد محافظة الغربية، خلال اليوم، حملات مكثفة لإزالة التعديات على الرقعة الزراعية في المراكز والمدن، ويتابع طارق رحمي، محافظ الغربية، من خلال مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام إزالة التعديات عن طريق اتصال مرئي مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء من خلال شاشات وأجهزة تكنولوجية حديثة تنقل الموقع والأحداث فعليا، للوقوف على ما يتم خلال عملية الإزالة خلال الحملات المكبرة التي تقوم بها الوحدات المحلية للمراكز والمدن لإزالة كافة التعديات على الأراضي الزراعية والتي يتم تنفيذها بالتعاون مع مديرية الزراعة، وبالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والأمنية المعنية. 

وواصلت الجهات التنفيذية في الغربية تنظيم حملاتها المكثفة للحفاظ على مساحة الأرض الزراعية، والتصدي لأي محاولة تشوين مواد بناء أو حفر أساسات أو أي شكل من أشكال التعدي عليها بكل حسم، حيث تمكنت تلك الحملات من إزالة 597 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية و216 حالة مخالفات للبناء بكل قرى ومدن المحافظة في الفترة من 31/10/2023 إلى 24/11/2023.

كما قامت الجهات التنفيذية بتحويل 597 متعديًا على الأراضي الزراعية و216 مخالفًا للبناء للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وشدد محافظ الغربية، على استمرار حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية ومنع أي تعد جديد نهائي والتعامل والإزالة الفورية في المهد لأي تعدٍ، وكذا التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية وتفعيل الإجراءات التي من شأنها تذليل العقبات أمام التنفيذ للحفاظ على حق الدولة والشعب وحماية الرقعة الزراعية والالتزام ببذل أقصى جهد والتعامل بكل حسم بقرارات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين للقضاء على تلك الظاهرة.

محافظة الغربية حملات مكثفه لإزالة كافة التعديات الرقعة الزراعية إزالة التعديات عن طريق اتصال مرئي محافظ الغربية

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