السبت 25 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

فى حب مصر.. خطاب جديد من التعليم لطلاب المدارس بشأن المشاركة فى الانتخابات الرئاسية (خاص بالمستند)

رضا حجازي
رضا حجازي

أصدرت المديريات التعليمية على مستوى جمهورية مصر العربية خطابا مهما للمدارس حرصا على تعزيز قيم الانتماء والولاء وتفعيل المشاركة الدستورية بالانتخابات الرئاسية أيام 10 و11 و12 من شهر ديسمبر. 

وأكدت المديريات تفعيل مسابقة فى فن الرسم وتكون معممة على جميع الطلاب وجميع مدارس مصر بكل المراحل التعليمية وتحدد لها حصة أو حصتان بأخر اليوم الدراسي فى أيام 26 و27 و28 نوفمبر لعام 2023.

وقالت وزارة التربية والتعليم فى خطاب خاص عن المسابقة يكون موضوع المسابقة بعنوان "أنتخب مصر" ويتم رسم صورة وتصور ليوم الانتخابات وأبرز دورك أنت وأسرتك فى أيام الانتخابات وكيف تحافظ على حقك الدستورى.

كما تشمل المسابقة عمل مسابقة صحفية وإذاعية وحوارية توصف أثناء سير الانتخابات، بالإضافة إلى مسابقة لأفضل صورة لأسرة مشاركة فى الانتخابات ويتم رفع ذلك على مواقع المدارس ويتم التكريم لأبرز الاعمال، كما تعقد دورة رياضية فى المدارس تحت شعار فى حب مصر.

خطاب رسمي عاجل

وأرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابا رسميا عاجلا لجميع مديريات التربية والتعليم بشأن الانتخابات الرئاسية.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على مديري مديريات التربية والتعليم في جميع محافظات مصر، على ضرورة تجهيز المدارس التي سيتم عملية الاقتراع بها في الانتخابات الرئاسية وإخلائها من أي عملية تعليمية خلال أيام الإقتراع.

كما شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على ضرورة أن يقوم مديرو مديريات التربية والتعليم بجميع المحافظات بالتنسيق مع المحافظين للوصول إلى أعلى مستوى أداء في هذا الشأن.

وكان قد أصدر رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات قرار رقم ٣ لسنة ٢٠٢٣ بدعوة الناخبين للانتخابات الرئاسية المقرر عقدها أيام الأحد والإثنين والثلاثاء الموافق ١٠ و١١ و١٢ ديسمبر ٢٠٢٣، وفي حالة الإعادة تجرى إعادة الانتخابات الرئاسية أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء الموافق ٨ و٩ و١٠ يناير ٢٠٢٤.

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