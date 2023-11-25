استكمال اختبارات الأداء لمسابقة المواهب الذهبية حتى 27 نوفمبر

تواصل لجنة اختبارات الأداء للمتسابقين المشاركين في مسابقة "المواهب الذهبية" لذوي الهمم فى موسمها السادس، استكمال الاحتبارات حتى يومى الأحد والإثنين 26 و27 نوفمبر الجاري، بسينما الهناجر، والتي بدأت يوم 19 من ذات الشهر.

المسابقة ينظمها قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور وليد قانوش، رئيس قطاع الفنون التشكيلية والقائم بأعمال رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، بالتعاون مع جمعية البلد اليوم للتنمية الاقتصادية والاجتماعية برئاسة الدكتورة هادية صابر.

فروع مسابقة "المواهب الذهبية"

من جهتها؛ أوضحت الدكتورة هادية صابر المنسق العام للمسابقة، أن اختبارات الأداء فى المسابقة خلال الأيام الماضية ضمت مجموعة من المتسابقين من المحافظات الأكثر بعدا عن محافظتى القاهرة والجيزة وهم "الإسماعيلية والبحر الأحمر والقليوبية وبنى سويف وقنا وأسيوط"، وأجريت فى فروع المسابقة المختلفة مثل الغناء الفردى والجماعى والاستعراض والعزف الفردى، أمام لجنة التحكيم بسينما الهناجر أو بالتواصل أونلاين، حرصا من ادارة المسابقة على الوصول لأكبر عدد ممكن من الموهوبين من ذوي الهمم فى جميع محافظات مصر.

وأكدت صابر أنه انطلاقا من أهداف المسابقة، تحرص جمعية البلد اليوم إلى الوصول إلى كل موهوب من ذوى الهمم وإتاحة الفرصة له للاشتراك فى المسابقة، وإبراز المواهب الجديدة التى لم تتواجد من قبل على الساحة الفنية، للخروج إلى النجومية وتحقيق الحضور والتفاعل مع المجتمع بشكل احترافي.

وضمت لجنة التحكيم الدكتور محمد علاء فتحى رئيس اللجنة، الدكتور مصطفى محمد، الدكتور مدحت عبد السميع، الدكتور عصام عزت، الدكتورة سحر سيد أمين، الدكتورة سماح إسماعيل، والدكتورة نسرين رشدي، وذلك بحضور الفنان مصطفى النجدى، مدرب فريق الإنشاد الأول بدار الأوبرا، وذلك لاختيار المواهب المتميزة وتأهيلها لحفل الختام وما بعد ذلك، مما يؤكد على حرص المسابقة لثقل هذه المواهب وإكسابها مهارات أفضل للتعامل باحترافية، وتواجدهم على الساحة الفنية بصورة مشرفة.

مسابقة المواهب الذهبية

مسابقة المواهب الذهبية

مسابقة المواهب الذهبية

مسابقة المواهب الذهبية

مسابقة المواهب الذهبية

مسابقة المواهب الذهبية

مسابقة المواهب الذهبية