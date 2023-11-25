السبت 25 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

كريم إمام: الرئيس السيسى أكد موقف مصر الحاسم من القضية الفلسطينية

المهندس كريم إمام
المهندس كريم إمام

قال المهندس كريم إمام، أمين شباب حزب حماة الوطن، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مؤتمر "تحيا مصر وفلسطين"، حملت رسائل مهمة وقوية وصريحة وواضحة، أكدت موقف مصر الحاسم من القضية الفلسطينية، ودعمها أهالي قطاع غزة والضفة الغربية في مطالبهم بإقامة دولتهم المستقلة.

وأكد إمام، في بيان له، اليوم، أن الرئيس السيسي أكد للعالم كله رفض مصر مخطط تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، والتلويح بتوطينهم في الأراضي المصرية، مشددًا على أن أمن مصر القومي "خط أحمر" لم ولن يسمح المساس به تحت أي ظرف أو أي مسمى.

 محاولات تهجير الفلسطينيين ستقابل برد قوي


وأشار أمين شباب حزب حماة الوطن إلى أن محاولات تهجير الفلسطينيين ستقابل برد قوي من الدولة المصرية والشعب المصري الذي يقف خلف قيادته السياسية ويثق فيها ثقة كاملة في الحفاظ على مقدرات وهيبة الوطن.

وحذَر إمام من اتساع رقعة الصراع في المنطقة، الأمر الذي يزيد من حدة الأزمات والتحديات، ويؤدي إلى اتساع دائرة الحرب، مطالبًا الكيان الصهيوني باحترام الأعراف والقوانين الدولية، والالتزام بالمواثيق التي تؤكد أحقية الشعب الفلسطيني في إقامة دولته، وحقه في أن يعيش في سلام وأمن واستقرار.

وثمّن إمام دور الدولة المصرية في الوصول إلى اتفاق الهدنة الإنسانية في غزة، وحرصها على إدخال أطنان من المساعدات الإنسانية والإغاثات الطبية والوقود والطعام والشراب والملبس لأهالي قطاع غزة، وتوفير كافة وسائل وسبل الإعانة اللازمة على ما يواجهونه من حرب إبادة جماعية وانتهاكات للقوانين الدولية والإنسانية، على يد قوات الاحتلال الغاشمة، مستنكرًا صمت المجتمع الدولي إزاء تلك الجرائم.

واختتم قائلًا: “نأمل أن تسفر الجهود المصرية عن تحقيق مساعيها نحو إرساء قواعد السلام والاستقرار في المنطقة، وأن يقف العالم وقفة جادة كي ترتدع إسرائيل عما تقترفه من جرائم ضد الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني”.

حماة الوطن تهجير الفلسطينيين الأراضى المصرية الهدنة الإنسانية الشعب الفلسطيني

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