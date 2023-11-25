رئيس الهيئة العامة للاستعلامات: اتصالات مصرية مُكثفة لتبادل إطلاق أعداد أكبر من الأسرى والمحتجزين

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات إن مصر تسلمت كشفًا بأسماء عدد 13 محتجزًا بقطاع غزة، وعدد 39 فلسطينيًا معتقلا في السجون الإسرائيلية، من المقرر تبادل الإفراج عنهم اليوم السبت.

وأكد رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، وجود اتصالات مصرية مُكثفة حاليًا مع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، للتوصل إلى إطلاق عدد أكبر من من الأسرى الفلسطينيين بالسجون الإسرائيلية ومن المحتجزين لدى حماس بقطاع غزة.

وأضاف رشوان أن الجهود المصرية بالتنسيق مع كافة الأطراف، أسفرت عن تحرك اليوم، ما يزيد على 50 شاحنة مساعدات من منفذ رفح إلى شمال قطاع غزة.