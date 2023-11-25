السبت 25 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظة القاهرة: قرب انتهاء أعمال تطوير كوبري العاشر بحي مصر القديمة

مقاربة انتهاء تطوير
مقاربة انتهاء تطوير كوبري العاشر من رمضان

أعلن حي مصر القديمة بمحافظة القاهرة، قرب انتهاء أعمال تطوير كوبري العاشر، مشيرًا إلى أن الأعمال تتم على قدمٍ وساق للانتهاء من تطوير الكوبري، وذلك تحت إشراف اللواء مهندس أيمن السعيد، رئيس حي مصر القديمة، وإسلام عادل، مدير مكتب نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية.

ولفت حي مصر القديمة في بيانٍ اليوم السبت، إلى بدء أعمال تشغيل الكوبري بعمل حارة مرورية جديدة في اتجاه الملك الصالح، وفقًا للمخطط الشامل التنموي للمنطقة.

وأوضح الحي، أن الأعمال تتم من خلال تحسين الخدمات وإضفاء المظهر الحضاري، وتوفير محاور مرورية جديدة؛ تحقيقًا للسيولة المرورية وتيسير حركة النقل إلى مناطق وسط المدينة وطريق الكورنيش.

مقاربة انتهاء تطوير كوبري العاشر من رمضان
مقاربة انتهاء تطوير كوبري العاشر من رمضان
مقاربة انتهاء تطوير كوبري العاشر من رمضان
مقاربة انتهاء تطوير كوبري العاشر من رمضان
مقاربة انتهاء تطوير كوبري العاشر من رمضان
مقاربة انتهاء تطوير كوبري العاشر من رمضان
مقاربة انتهاء تطوير كوبري العاشر من رمضان
مقاربة انتهاء تطوير كوبري العاشر من رمضان
مقاربة انتهاء تطوير كوبري العاشر من رمضان
مقاربة انتهاء تطوير كوبري العاشر من رمضان
مقاربة انتهاء تطوير كوبري العاشر من رمضان
مقاربة انتهاء تطوير كوبري العاشر من رمضان
حي مصر القديمة كوبري العاشر من رمضان جنوب محافظة القاهرة محافظة القاهرة أخبار محافظة القاهرة

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