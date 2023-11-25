السبت 25 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مقرر لجنة الاستثمار بالحوار الوطنى: مصر استفادت من التحديات العالمية خلال كورونا

الدكتور سمير صبري
الدكتور سمير صبري

قال الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار بالحوار الوطني، إن التمثيل التجاري أدى دورًا كبيرًا في الفترة الأخيرة، حيث تم فتح معارض في كينيا وغرب القارة وغانا ونيجيريا، مشيرًا إلى أن مصر استطاعت الاستفادة من التحديات العالمية خلال أزمة كورونا، ووقف سلاسل التوريد تمامًا من العالم كله.

مصر أصبحت واجهة كبيرة للمستوردين الأفارقة

وأكد صبري، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى المصرية، أن مصر أصبحت واجهة كبيرة للمستوردين الأفارقة، وبدأ التركيز على استبدال منتجات مع دول بعيدة، مع ارتفاع أسعار الشحن، خاصة أن مصر ليس لديها رسوم جمركية مع معظم دول القارة.

ولفت إلى أن مصر فتحت أسواقًا جديدة مع معظم دول القارة، حيث يتركز أعلى تصدير في إفريقيا بـ6 دول على مدار التاريخ، وفي السنوات الأخيرة زاد عدد الدول إلى 18 دولة إفريقية، يزيد فيها حجم الصادرات المصرية.

وأوضح مقرر لجنة الاستثمار بالحوار الوطني أن الملح من الصادرات الكبيرة، وتمتلك مصر منه كمية ضخمة، ويُصَدَّر إلى كندا والولايات المتحدة الأمريكية، لاستخدامه في إذابة الجليد، إضافة إلى أن مواد البناء المصرية تعد ذات سمعة طيبة، وزادت صادراتها في الفترة الأخيرة خاصة الأسمنت، وزادت الصادرات المصرية غير النفطية بنسبة 20%، ووجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي برفع جودة المنتجات المصرية.

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