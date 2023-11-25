السبت 25 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

4 أرقام قياسية جديدة تنتظر محمد صلاح أمام مانشستر سيتي في البريميرليج

محمد صلاح
محمد صلاح

يستعد نجمنا المصري محمد صلاح، المحترف ضمن صفوف ليفربول الإنجليزي، لخوض مواجهة قوية أمام مانشستر سيتي في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحل فريق ليفربول ضيفًا على نظيره مانشستر سيتي، على ملعب "الاتحاد"، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" خلال الموسم الجاري 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة مانشستر سيتي ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي، اليوم السبت، في الساعة الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة، وفي الثالثة والنصف عصرًا بتوقيت مكة المكرمة.

ماذا يفعل محمد صلاح أمام مانشستر سيتي؟

وبهذا الصدد، نرصد لكم كل ما قدمه محمد صلاح أمام مانشستر سيتي قبل القمة المرتقبة في الدوري الإنجليزي، وذلك على النحو التالي:

- ستكون مباراة اليوم رقم 20 التي يخوضها محمد صلاح أمام مانشستر سيتي في جميع المسابقات.

- وخاض محمد صلاح 19 مباراة أمام مانشستر سيتي، بواقع 18 مباراة مع ليفربول ومباراة واحدة مع تشيلسي.

- وقاد محمد صلاح فريقه نحو تحقيق الفوز في 7 مباريات، و4 تعادلات، بينما تلقى 8 هزائم.

- وخلال هذه المباريات، سجل محمد صلاح 11 هدفًا في مرمى مانشستر سيتي، وقدم 5 تمريرات حاسمة.

- وعلى صعيد الدوري الإنجليزي، فقد خاض محمد صلاح 12 مواجهة، حقق خلالهم ثلاث انتصارات و4 تعادلات وخمس هزائم.

- وخلال هذه المباريات، سجل محمد صلاح 7 أهداف في مرمى مانشستر سيتي في البريميرليج، وقدم ثلاث تمريرات حاسمة.

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صدام ناري بين مانشستر سيتي وليفربول من أجل الانفراد بصدارة الدوري الإنجليزي

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150 هدفا.. ماذا ينتظر محمد صلاح أمام مانشستر سيتي؟

ماذا ينتظر محمد صلاح أمام مانشستر سيتي؟

- يأمل محمد صلاح في هز شباك مانشستر سيتي، وتسجيل الهدف رقم 150 في بطولة الدوري الإنجليزي، حيث سجل 149 هدفًا حتى الآن.

- وحال وصول "صلاح"، لهدفه الـ 150، سيقتحم قائمة “العشرة الكبار”، ليصبح عاشر أكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف في الدوري الإنجليزي "بريميرليج"، بالتساوي مع مايكل أوين.

- كذلك يريد محمد صلاح تسجيل هدفًا في مباراة اليوم، وحينها سيصبح مانشستر سيتي أكثر الفرق الذي يُسجل في مرماها، حيث سجل 11 هدفًا حتى الآن بمختلف المسابقات، فيما يُعد مانشستر يونايتد أكثر فريق سجل صلاح أهدافًا ضده برصيد 12 هدفًا.

- وفي  حال تسجيل "مو" أو صناعته لهدف، سيصبح مانشستر سيتي أكثر فريق يساهم ضده بتسجيل أهداف، حيث يملك 16 مساهمة تهديفية بين تسجيل وصناعة، بالتساوي مع مانشستر يونايتد.

ترتيب مانشستر سيتي وليفربول في الدوري الإنجليزي

ويتصدر فريق مانشستر سيتي حاليًا في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 28 نقطة، بعد خوض 12 جولة، متفوقًا على ليفربول صاحب الوصافة بفارق نقطة واحدة فقط.

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