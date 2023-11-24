150 هدفا.. ماذا ينتظر محمد صلاح أمام مانشستر سيتي؟

يستعد فريق ليفربول لمواجهة مضيفه مانشستر سيتي، غدًا السبت، في قمة الجولة الثالثة عشرة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم “بريميرليج”، موسم 2023-2024.

المباراة تُقام غدًا السبت، في تمام الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة، على ملعب الاتحاد، معقل فريق مانشستر سيتي، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة لبطولة الدوري الإنجليزي.

ويمكن مشاهدة المباراة تليفزيونيًا، على قناة beIN Sports 1 HD.

وستكون الأنظار موجهة صوب محمد صلاح قائد منتخب مصر وجناح فريق ليفربول، والذي دائمًا كان أحد أفضل اللاعبين في المباريات التي جمعت الفريقين في السنوات الأخيرة.

الأنظار ستكون مصوبة صوب “مو” نظرًا أيضًا لإمكانية وصوله لأرقام مميزة وتحطيمه أرقام أخرى، كعادته، حيث تفنن “الفرعون المصري" في تحطيم الأرقام القياسية الواحد تلو الآخر.

وفي هذا التقرير، نستعرض تباعًا: ماذا ينتظر محمد صلاح أمام مانشستر سيتي؟

– حال تسجيل محمد صلاح هدفًا، سيرفع “مو” رصيده من الأهداف في بطولة الدوري الإنجليزي لـ 150 هدفًا، حيث سجل 149 هدفًا حتى الآن.

– وحال وصول “صلاح”، لهدفه الـ 150، سيقتحم قائمة “العشرة الكبار”، ليصبح عاشر أكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف في الدوري الإنجليزي “بريميرليج”، بالتساوي مع مايكل أوين.

– حال تسجيل “مو” هدفًا، سيصبح مانشستر سيتي أكثر الفرق الذي يُسجل في مرماها، حيث سجل 11 هدفًا حتى الآن بمختلف المسابقات، فيما يُعد مانشستر يونايتد أكثر فريق سجل صلاح أهدافًا ضده برصيد 12 هدفًا.

– حال تسجيل “مو” أو صناعته لهدف، سيصبح مانشستر سيتي أكثر فريق يساهم ضده بتسجيل أهداف، حيث يملك 16 مساهمة تهديفية بين تسجيل وصناعة، بالتساوي مع مانشستر يونايتد.