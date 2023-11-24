ملك المواعيد الكبيرة.. ماذا يفعل محمد صلاح أمام مانشستر سيتى؟

تتوجه الأنظار غدًا السبت، صوب ملعب الاتحاد، حيث المباراة المرتقبة بين مانشستر سيتي وليفربول، في قمة الدوري الإنجليزي لكرة القدم بريميرليج، موسم 2023-2024.

وتُقام المباراة غدًا السبت، في تمام الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة، على ملعب الاتحاد، معقل فريق مانشستر سيتي، في قمة الجولة الثالثة عشرة لبطولة الدوري الإنجليزي.

وتُنقل المباراة تليفزيونيًا، على قناة beIN Sports 1 HD.

وسيكون محمد صلاح قائد منتخب مصر وجناح فريق ليفربول، على أتم الاستعداد لمواجهة أحد خصومه المفضلين رقميًا، فـ الملك المصري لطالما ما تفنن في التسجيل والإبداع أمام كتيبة المدرب الإسباني بيب جوارديولا.

وفي هذا التقرير، نستعرض تباعًا: ماذا قدم محمد صلاح أمام مانشستر سيتي؟

محمد صلاح واجه مانشستر سيتي في 19 مباراة بمختلف المسابقات، كانت جميعهم بقميص ليفربول باستثناء مباراة مع تشيلسي، حقق خلالهم رفقة فريقه الانتصار في 7 مباريات، وخسر في 8، فيما ساد التعادل في 4 لقاءات.

إجمالًا، تمكن "مو" من تسجيل 11 هدفًا في شباك مانشستر سيتي، إضافة لصناعته 5 آخرين، في مختلف المسابقات.وتحصل على بطاقة حمراء، كما سجل 3 أهداف من ركلات جزاء.

ويُعد مانشستر سيتي ثاني أكثر الفرق التي سجل محمد صلاح في مرماها أهدافًا، بعد مانشستر يونايتد والذي يأتي في الصدارة، برصيد 12 هدفًا.

ولدى صلاح إحصائية مميزة أمام مانشستر سيتي في آخر المباريات، حيث سجل هدفًا أو تمريرة حاسمة على الأقل في آخر ثماني مباريات له ضد السيتيزينز في جميع المسابقات.

وبالحديث عن الدوري الإنجليزي بشكل خاص، لعب محمد صلاح ضد مان بلو في 12 مواجهة، محققًا الانتصار في 3 مباريات، وانهزم في 5، إضافة للتعادل في 4 مباريات.

وسجل الفرعون 7 أهداف في شباك مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي، إضافة لصناعته 3 آخرين.

وعلى ملعب الاتحاد معقل المباراة، استطاع صلاح تسجيل 4 أهداف، إضافة لصناعته هدفًا.

وعُرف صلاح بالتألق دائمًا أمام كتيبة جوارديولا، وخاصة البرتغالي برناردو سيلفا، حيث شهدت المباريات الماضية عدة صراعات ثنائية بينهما، تفوق خلالها مو بوضوح.