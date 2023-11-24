الجمعة 24 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ملك المواعيد الكبيرة.. ماذا يفعل محمد صلاح أمام مانشستر سيتى؟

محمد صلاح
محمد صلاح

تتوجه الأنظار غدًا السبت، صوب ملعب الاتحاد، حيث المباراة المرتقبة بين مانشستر سيتي وليفربول، في قمة الدوري الإنجليزي لكرة القدم بريميرليج، موسم 2023-2024.

وتُقام المباراة غدًا السبت، في تمام الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة، على ملعب الاتحاد، معقل فريق مانشستر سيتي، في قمة الجولة الثالثة عشرة لبطولة الدوري الإنجليزي.

وتُنقل المباراة تليفزيونيًا، على قناة beIN Sports 1 HD.

وسيكون محمد صلاح قائد منتخب مصر وجناح فريق ليفربول، على أتم الاستعداد لمواجهة أحد خصومه المفضلين رقميًا، فـ الملك المصري لطالما ما تفنن في التسجيل والإبداع أمام كتيبة المدرب الإسباني بيب جوارديولا.

وفي هذا التقرير، نستعرض تباعًا: ماذا قدم محمد صلاح أمام مانشستر سيتي؟

محمد صلاح واجه مانشستر سيتي في 19 مباراة بمختلف المسابقات، كانت جميعهم بقميص ليفربول باستثناء مباراة مع تشيلسي، حقق خلالهم رفقة فريقه الانتصار في 7 مباريات، وخسر في 8، فيما ساد التعادل في 4 لقاءات.

إجمالًا، تمكن "مو" من تسجيل 11 هدفًا في شباك مانشستر سيتي، إضافة لصناعته 5 آخرين، في مختلف المسابقات.وتحصل على بطاقة حمراء، كما سجل 3 أهداف من ركلات جزاء.

ويُعد مانشستر سيتي ثاني أكثر الفرق التي سجل محمد صلاح في مرماها أهدافًا، بعد مانشستر يونايتد والذي يأتي في الصدارة، برصيد 12 هدفًا.

ولدى صلاح إحصائية مميزة أمام مانشستر سيتي في آخر المباريات، حيث سجل هدفًا أو تمريرة حاسمة على الأقل في آخر ثماني مباريات له ضد السيتيزينز في جميع المسابقات.

وبالحديث عن الدوري الإنجليزي بشكل خاص، لعب محمد صلاح ضد مان بلو في 12 مواجهة، محققًا الانتصار في 3 مباريات، وانهزم في 5، إضافة للتعادل في 4 مباريات.

وسجل الفرعون 7 أهداف في شباك مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي، إضافة لصناعته 3 آخرين.

وعلى ملعب الاتحاد معقل المباراة، استطاع صلاح تسجيل 4 أهداف، إضافة لصناعته هدفًا.

وعُرف صلاح بالتألق دائمًا أمام كتيبة جوارديولا، وخاصة البرتغالي برناردو سيلفا، حيث شهدت المباريات الماضية عدة صراعات ثنائية بينهما، تفوق خلالها مو بوضوح.

مانشستر سيتى محمد صلاح ليفربول صلاح الدورى الانجليزى

مواد متعلقة

مصائب ريال مدريد تتوالى.. شكوك حول مشاركة رودريجو أمام قادش

استدعاء جينى هيرموسو للشهادة فى القضية ضد لويس روبياليس

ديكو بعد إصابته: بابلو جافي لا يمكن استبداله في برشلونة

لاعب برشلونة السابق يخسر 13 مليون يورو بسبب الاحتيال

حارس أوروجواي: فالفيردي رفض عرضًا ضخمًا من السعودية.. وداروين نونيز يود اللعب هناك

ليونيل سكالونى يلمح للرحيل عن تدريب منتخب الأرجنتين

منتخب هولندا يكتسح جبل طارق.. وفرنسا يتعادل مع اليونان فى تصفيات يورو 2024

إنتر ميامي ينفي مشاركته في كأس موسم الرياض بالسعودية

الأكثر قراءة

عاجل.. وزير جيش الاحتلال الإسرائيلى: بمجرد انتهاء الهدنة ستقوم الكوماندوز و"شايطيت" بعمليات خاصة

الرئيس السيسى: نتمنى زيادة أيام الهدنة بتسليم مزيد من المحتجزين لدى حماس

الرئيس السيسى يطالب بتوفير مناطق آمنة شمال ووسط وجنوب غزة

المستشفى الميدانى الإماراتى يعبر معبر رفح إلى غزة

الرئيس السيسى: مصر لم تعطل أبدًا خروج الرعايا الأجانب عبر معبر رفح

أهالي برج العرب: مشروعات "حياة كريمة" حولت أحلام سنوات إلى حقيقة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

مصر فى المواجهة!

جلال حمام

مصر وسيط على قدر المسئولية

خالد حريب

قوافل مصرية..أولها فى رفح وآخرها فى القاهرة

وائل لطفي

خطوة استعد

ماجد حبته

قمة العشرين الافتراضية

د. محمد عفيفي

سيناء والأطماع الصهيونية

د هند جاد

المحصنون ضد الوحدة العربية

محاسن السنوسي

معبر رفح لن يُغلق أبدًا.. شبابنا وشاحناتهم على الحدود يا غزة!

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: خطاب ازدواجية المعايير الدولية سقط أمام الإنسانية وحماية شعبنا

حقق إصابات مباشرة.. "حزب الله" يعلن استهداف موقع بركة ريشا الإسرائيلى

"حماس" تُطالب بالضغط على الاحتلال لإطلاق سراح مدير مستشفى الشفاء