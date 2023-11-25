"القاهرة الإخبارية" تستعرض أبرز عمليات تبادل الأسرى بين فلسطين وإسرائيل

عرضت فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم السبت، تقريرًا حول أبرز عمليات تبادل الأسرى بين فلسطين وإسرائيل.

أبرز عمليات تبادل الأسرى:

-يوليو 1968 أول عملية تبادل بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل وتمت بوساطة الصليب الأحمر الدولي وأفرج بموجبها عن 100 محتجز من ركاب طائرة إسرائيلية في مقابل 37 أسيرًا فلسطينيًا من ذوي الأحكام العالية.

-يناير 1971 عملية تبادل بين حركة "فتح" وحكومة الاحتلال أطلقت بموجبها إسرائيل سراح "محمود بكر حجازي" أول أسير في الثورة الفلسطينية المعاصرة، وفي المقابل تم إطلاق سراح جندي إسرائيلي كان قد تم احتجازه أواخر عام 1969.

-مارس 1979 عملية تبادل "النورس" بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية وأفرجت بموجبها الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عن جندي إسرائيلي احتجزته خلال عملية الليطاني، وفي المقابل أطلق الاحتلال الإسرائيلي سراح 76 معتقلًا فلسطينيًا.

-فبراير 1980 أطلقت حكومة الاحتلال سراح الأسيرين القياديين مهدي بسيسو "أبو علي" ووليام نصار، في المقابل تم الإفراج عن أمينة داوود المفتي أشهر جاسوسة للموساد التي كانت محتجزة لدى حركة فتح.

-مايو 1985 جرت عملية تبادل بين إسرائيل والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة سميت بـ"عملية الجليل"، أطلقت إسرائيل بموجبها 1155 أسيرًا فلسطينيًا كانوا محتجزين لديها في مقابل ثلاثة جنود إسرائيليين.

-أكتوبر 2009 أفرجت إسرائيل عن 20 أسيرة فلسطينية من الضفة الغربية وقطاع غزة في المقابل حصلت على شريط فيديو يحتوي على معلومات عن حالة الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط، واعتبرت هذه الصفقة آنذاك جزءًا من مفاوضات لإتمام الصفقة.

-أكتوبر 2011 أطلق عليها الفلسطينيون اسم "صفقة وفاء الأحرار" وتمت عملية التبادل على مرحلتين برعاية مصرية تم بموجبها إطلاق سراح الجندي الإسرائيلي "جلعاد شاليط" في المقابل أطلقت إسرائيل 1027 أسيرًا فلسطينيًا في سجونها بينهم 33 أسيرة.