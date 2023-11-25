السبت 25 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط تشكيل عصابى لتزوير المحررات الرسمية فى القليوبية

ضبط تشكيل عصابي
ضبط تشكيل عصابي

ضبط قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبوعمرة، مساعد وزير الداخلية، شخصين بالقليوبية كوّنا تشكيلًا عصابيًا تخصص في تزوير المحررات الرسمية وترويجها بمقابل مادي.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بقطاع الأحوال المدنية قيام (شخصين "لهما معلومات جنائية") بتكوين تشكيل عصابى تخصص فـى تزوير المحررات الرسمية مقابل مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبحوزتهما (4 أختام شعار الجمهورية و9 أكلاشيهات "منسوبة لجهات مختلفة"- 4 أجهزة تستخدم فـى التزوير- 254 أصولا وصورا لشهادات ومستندات مزورة ومعدة للتزوير- - 18 أصلا وصور مصدرات خالية البيانات ومحررات بأسماء أشخاص).

وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

قطاع الأمن العام القليوبية تشكيل عصابي تزوير المحررات الرسمية البحث الجنائي

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