الأمن العام يكثف حملاته فى 5 محافظات

قام قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبوعمرة مساعد الوزير، بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسوان، دمياط، الجيزة، الأقصر، الفيوم) بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية المكثفة لاستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام، حيث أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية.

مديرية أمن أسوان

تم ضبط عدد (4) قضايا "اتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالها (كمية من مخدر الحشيش وزنت 7,500 كيلوجرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 5 كيلوجرامات – كمية من مخدر الشابو) بحوزة 7 متهمين لعدد 4 منهم معلومات جنائية.

وضبط (4) قطع سلاح نارى (بندقية خرطوش - 2 فرد محلى- طبنجة – عدد من الطلقات)، تنفيذ عدد (837) حكمًا قضائيًا متنوعًا.

مديرية أمن دمياط

تم ضبط (4) قضايا "اتجار" فى المواد المخدرة.. ضبط خلالها (كمية من مخدر الحشيش وزنت 8 كيلوجرامات – كمية من مخدر البانجو وزنت 9,500 – كمية من مخدر الهيروين - كمية من مخدر الهيدرو وزنت 7 كيلوجرامات – بندقية خرطوش – 3 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة 4 متهمين لـ 3 منهم معلومات جنائية.

مديرية أمن الأقصر

ضبط (عنصر إجرامى "مطلوب ضبطه وإحضاره فى إحدى القضايا") بدائرة مركز شرطة القرنة وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 1 كيلوجرام - بندقية خرطوش وطلقة من ذات العيار).

مديرية أمن الفيوم

ضبط (عاطل- له معلومات جنائية) بدائرة مركز شرطة الفيوم وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 1 كيلوجرام - كمية من مخدرى "الآيس، الهيروين"- بندقية خرطوش– طبنجة– فرد محلى وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة– ميزان حساس).

مديرية أمن الجيزة

ضبط (عاطل "محكوم عليه فى عدد من القضايا") بدائرة قسم شرطة الطالبية.. وبحوزته (كمية من مخدر البودر وزنت 1 كيلوجرام – سلاح أبيض "مطواة").

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية.