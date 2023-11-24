الجمعة 24 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

بينهم 50 بندقية.. ضبط 190 سلاحا ناريا خلال 24 ساعة

ضبط اسلحة - ارشيفية
ضبط اسلحة - ارشيفية

وجه  قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء محمود أبوعمرة مساعد وزير الداخلية مدير القطاع، بالاشتراك مع مختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة، فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

 ضبط 190 قطعة سلاح ناري بحوزة 154 متهما

 أسفرت جهودها خلال 24 ساعة فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء عن ضبط 190 قطعة سلاح ناري بحوزة 154 متهما .

 وتمكنت الحملات من ضبط (21) بندقية آلية،(29) بندقية خرطوش، (6) طبنجات، (134) فرد محلى، (507) طلقة مختلفة الأعيرة، (25) خزينة متنوعة، و(225) قطعة سلاح أبيض، و تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى استمرار الحملات الأمنية.

قطاع الأمن العام اللواء محمود أبوعمرة مختلف مديريات الأمن مواصلة الحملات الأمنية مواجهة أعمال البلطجة حائزي الأسلحة النارية قطعة سلاح ناري

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