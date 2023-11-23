الخميس 23 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الداخلية: ضبط 147 سلاحا و313 قضية مخدرات وتنفيذ 84604 أحكام خلال 24 ساعة

الاجهزة الامنية
الاجهزة الامنية

واصل قطاع الأمن العام، بإشراف اللواء محمود أبوعمرة، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، بالتنسيق مع مديريات الأمن، شن حملات موسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 147 قطعة سلاح نارى، و313 قضية مخدرات، وتنفيذ 84604 أحكام قضائية متنوعة.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان، اليوم الخميس: فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين عن القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة، أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 147 قطعة سلاح نارى بحوزة 120 متهما.

وأضافت: وفى مجال تنفيذ الأحكام، تم تنفيذ 84604 أحكام قضائية متنوعة.. وفى مجال ضبط قضايا المخدرات، تم ضبط 313 قضية مخدرات بحوزة 362متهما، وفى مجال ضبط المتهمين الهاربين تم ضبط 36متهمًا، وفى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة تم ضبط 15 متهما.

وتابعت: وفى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة، تم ضبط 293 دراجة نارية مخالفة، وفى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط 18035 مخالفة مرورية متنوعة، وفى مجال فحص السائقين تم فحص 62من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبينت إيجابية 8منهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

قطاع الأمن العام اللواء محمود أبوعمرة مديريات الأمن

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