السبت 25 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

"الدستاوي" يتفقد كهرباء البحيرة لمتابعة تنفيذ المشروعات القومية

خلال اللقاء
خلال اللقاء

استقبل اليوم المهندس طارق عبد الشافي رئيس مجلس إدارة شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء الدكتور خالد الدستاوى العضو المتفرغ لشئون شركات التوزيع بالشركة القابضة لكهرباء مصر خلال زيارته للشركة لمتابعة ما يتم تنفيذه من مشروعات استراتيجية وقومية.

واستهل العضو المتفرغ لشئون شركات التوزيع زيارته بافتتاح مركز خدمة العملاء برشيد  الذى تم انشائه وتنفيذه بالهوية البصرية الموحدة التى يتم تعميمها بمختلف الشركات وبعدها تفقد حالة الشبكة الكهربائية برشيد والموزعات والأكشاك بالمنطقة وتحويل الخطوط الهوائية إلي كابلات ارضية المارة باعلي الكتل السكنية والمناطق الأكثر فقدا بالشركة تنفيذا لتوجيهات معالي وزير الكهرباء في ظل الاجتماعات الدورية التي تقوم بها الشركة القابضة لكهرباء مصر لخفض نسب الفقد في الشبكة الكهربائية

وترأس "الدستاوى" زيارة الشركة وضم لفيف من القيادات رئيس قطاع نظم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالشركة القابضة والمهندس مدير عام مراقبة الجودة لصيانة الشبكات ومدير عام جودة الخدمات واسعاد المتعاملين

وطالب العضو المتفرغ لشئون شركات التوزيع القيادات والعاملين بذل قصارى جهدهم فى تحصيل مستحقات الشركة وخفض نسب الفقد فى القطاعات المختلفة.

المهندس طارق عبد الشافي الدكتور خالد الدستاوي القابضة لكهرباء مصر الكهرباء الشركة القابضة لكهرباء مصر

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