الأحد 05 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

جولة تفقدية لقيادات الكهرباء داخل قطاع التوزيع فى قنا

جولة تفقدية بقطاع
جولة تفقدية بقطاع قنا

استقبل المهندس أحمد صدقي، رئيس مجلس إدارة شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، صباح اليوم، الدكتور خالد الدستاوي العضو المتفرغ لشئون شركات التوزيع بالشركة القابضة لكهرباء مصر خلال زيارته لقطاع توزيع كهرباء قنا، لمتابعة ما يتم تنفيذه من مشروعات استراتيجية وقومية.

واستهل العضو المتفرغ لشئون شركات التوزيع زيارته بزيارة المجمع الصناعي بمدينة قفط، بعدها تفقد ٣ لوحات توزيع سيدى عبد الرحيم والشئون وقنا غرب، بعدها توجه إلى مقار هندستي شرق وغرب قنا، ثم افتتح مركزي خدمة العملاء الجدد.

جولة تفقدية بقطاع قنا 

وترأس "الدستاوي" و"صدقي" اجتماع موسع ضم لفيف من القيادات، يتقدمهم المهندس عصام عز الدين رئيس قطاعات الشئون الفنية،  والمهندس أشرف عطا رئيس قطاعات التشغيل والتحكم بالشركة، والنقابي محمد إبراهيم رئيس اللجنة النقابية بالشركة وعضو مجلس الإدارة، والمهندس أشرف عبد السلام رئيس قطاع توزيع كهرباء قنا، ولفيف من القيادات من الشركة والقطاع.

و تم خلال الاجتماع مناقشة واستعراض المعوقات التي تواجه العاملين والشركة أيضًا في تنفيذ المشروعات، بالإضافة لمناقشة واستعراض ما يتم بذله من مجهودات في أعمال الضبطية القضائية وتركيب العدادات الكودية للمباني العشوائية والمخالفة، مطالبًا بإعداد جدول زمني للانتهاء من كافة الممارسات بنطاق القطاع واستبدالها بتركيب عدادات كودية.

وأثنى "الدستاوى" على ما لمسه من أعمال متعلقة بقطاعات التشغيل، ومنها انخفاض زمن الأعطال ومدتها واستقرار وجودة التغذية الكهربائية بشكل سليم بالرغم من خطة تخفيف الأحمال التي تشهدها البلاد.

وطالب العضو المتفرغ لشئون شركات التوزيع، القيادات والعاملين بذل قصارى جهدهم في تحصيل مستحقات الشركة، وخفض نسب الفقد في القطاعات المختلفة.

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