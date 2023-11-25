السبت 25 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"سجون الاحتلال": سنفرج عن 42 معتقلًا فلسطينيًا

سجون الاحتلال
سجون الاحتلال

قالت مصلحة السجون الإسرائيلية اليوم السبت، إنها تقوم بإعداد 42 معتقلًا فلسطينيًا للإفراج عنهم، في إشارة إلى أن حماس ستطلق سراح 14 رهينة إسرائيلية، حسبما ذكرت وكالة أسوشييتد برس.

ولم يصدر أي إعلان رسمي إسرائيلي عن عدد الرهائن الذين سيتم إطلاق سراحهم يوم السبت، على الرغم من أن حماس سلمت قائمة الأسماء إلى السلطات في وقت متأخر من يوم الجمعة.

ولم يتضح على الفور عدد الأسرى الفلسطنيين الذين قد يتم إطلاق سراحهم أيضًا.

١٣ اسيرا فلسطينيا

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عاد أكثر من ثلاثة عشر أسيرًا فلسطينيًا إلى ديارهم ليستقبلوا الأبطال في الضفة الغربية المحتلة يوم الجمعة بعد إطلاق سراحهم من السجون الإسرائيلية كجزء من اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس، حسبما ذكرت وكالة أسوشيتد برس.

واضاف ان موكب السجناء المفرج عنهم، بعضهم متهم بارتكاب جرائم بسيطة وآخرون مدانون في هجمات، عند نقطة تفتيش خارج القدس، أثار حشودًا ضخمة من الفلسطينيين في حالة من الهتاف والتصفيق والتلويح بالأيدي والصراخ.

وانزلق 15 شابا مذهولين، جميعهم يرتدون ملابس السجن الرمادية الملطخة، ويبدون هزيلين من الإرهاق، في الشوارع على أكتاف آبائهم الذين اغرورقت عيونهم بالدموع بينما حولت الألعاب النارية سماء الليل إلى ألوان متوهجة وانطلقت موسيقى البوب الفلسطينية الوطنية.

وكان بعض المفرج عنهم ملتحفين بالأعلام الفلسطينية، والبعض الآخر بأعلام حماس الخضراء. 

وأظهروا علامات النصر وهم يتصفحون الحشود، "ليس لدي كلمات، ليس لدي كلمات"، قال جمال براهما البالغ من العمر 17 عامًا والذي أطلق سراحه حديثًا، وهو يبحث عن شيء يقوله لجحافل الصحفيين المتدافعين وآلاف الفلسطينيين الذين يهتفون، وكثيرون منهم يرتدون الزي الوطني. "الحمد لله."

انهمرت الدموع على خدود والده خليل براهما وهو ينزل ابنه من كتفيه وينظر في عينيه للمرة الأولى منذ سبعة أشهر. وكانت القوات الإسرائيلية قد اعتقلت جمال من منزله بمدينة أريحا الفلسطينية الربيع الماضي واحتجزته دون تهمة أو محاكمة.

وقال: "أريد فقط أن أكون والده مرة أخرى".

وجاء إطلاق سراح السجناء الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية بعد ساعات فقط من إطلاق سراح عشرين رهينة، من بينهم 13 إسرائيليا، من الأسر في غزة في أول عملية تبادل للرهائن الإسرائيليين والسجناء الفلسطينيين خلال وقف إطلاق النار الذي استمر أربعة أيام والذي بدأ يوم الجمعة.

وبموجب الاتفاق، ستقوم حماس بإطلاق سراح ما لا يقل عن 50 رهينة، وإسرائيل 150 سجينًا فلسطينيًا، خلال الأيام الأربعة.

 وقالت إسرائيل إن الهدنة يمكن تمديدها يوما إضافيا مقابل كل 10 رهائن إضافيين يتم إطلاق سراحهم.
 

إسرائيل فلسطين هدنه تحرر 100 سجين الاحداث

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