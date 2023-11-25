بلطيم بكفر الشيخ تدفع بـ100 سيارة لمواجهة تكدس الركاب في المواقف

يتابع اللواء عمرو الفداوي، رئيس مركز ومدينة بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، سير العمل بالموقف بلطيم - كفرالشيخ والزحام الشديد بالموقف، وجرى الدفع بـ2 باص و100 سيارة من داخل وخارج الخط، بناءً على توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بالمتابعة المستمرة لإنهاء الأعمال ومنع تكدس الركاب والطلبة من الزحام.

فيما تابع اللواء هشام مطر، مدير عام المواقف بالمحافظة، وبحضور نائب رئيس المركز والمدينة محمد البنا، وبالتنسيق مع وحدة المرور الحامول وكفر الشيخ متابعة سير العمل بمجمع المواقف لمتابعة السيارات وتوفير سيارات لنقل الطلبة إلى الجامعة.

استعدادات الحملة الميكانيكية ومعدات قطاع النظافة والتجميل

من جهة أخرى، فقد تابع رئيس مركز ومدينة بلطيم، استعدادات الحمله الميكانيكية ومعدات قطاع النظافة والتجميل، ومعاينة المعدات الثقيلة والسيارات وسيارة المكبس والآلات والجرارات، تمهيدًا لبدء العمل اليومى بالفترة الصباحية، وذلك من خلال،القيام بأعمال جمع القمامة في أحياء وشوارع، وميادين المدينة بما يساهم في تحسين مستوى النظافة وتحقيق رضا المواطنين، فضلًا عن رفع المخلفات بمنطقة المساكن الشرقية والغربية والدائرى البحرى ومنطقة الهضبة ومنطقة المقابر، ومحيط المدارس ومنطقة مستشفي بلطيم النموذجي ودور العبادة والمصالح الحكومية والخدمية، وكذا كورنيش مدينة بلطيم، وري الأشجار وقص وتقليم الأشجار وتهذيبها ومسح الطرق بالمساكن الشرقيه وغيرها من المناطق، المستهدفة تباعًا.

واكد اللواء عمرو الفداوي، أنه تم تقديم كامل الدعم لتحسين مستوى النظافة والخدمات والمرافق بالمدينة والقرى التوابع، وتوجيه جميع الأجهزة التنفيذية المعنية للتعامل الفورى بقطاع النظافة والتجميل، إذ تم رفع المتولد اليومى من المخلفات والقمامة ونقل الحاويات إلى المقلب الوسيط، ومنها إلى المقلب الرئيس، والتخلص منها بشكل صحي أمن، جاء ذلك تحت إشراف الدكتور ياسرسرور، نائب رئيس المدينة للنظافة والتجميل والجهازالمعاون له.