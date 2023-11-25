"عمل أسيوط" داخل المدينة الصناعية للتأكد من تطبيق القوانين والإستقرار في مواقع العمل والإنتاج

واصلت مدير عمل محافظة أسيوط جولاتها داخل المدينة الصناعية بالمحافظة، للتأكد من تطبيق القوانين، والإستقرار في مواقع العمل.

قال على سيد مصطفى مدير المديرية اليوم السبت، إن فريقًا من "المديرية" برئاسته، قام بجولة ميدانية في المدينة الصناعية، تنفيذًا لتوجيهات وتكليفات وزير العمل حسن شحاتة إلى جميع مديري المديريات، بالتواصل مع طرفي العملية الإنتاجية من صاحب عمل، وعامل، وتعزيز العلاقة بينها، بهدف زيادة الإنتاج.

التنبيه على المنشأت بإستيفاء نسبة الـ5% لذوي الهمم تنفيذًا لتوجيهات الرئيس

وأوضح مدير المديرية، أن جولة اليوم كانت بالمدينة الصناعية بالمطمر بساحل سليم، حيث جري مُراجعة اشتراطات السلامة والصحة المهنية، وتطبيق الحد الأدنى للأجور، وتقرير الحمايه المدنية وخطة الطوارئ لمصنع الضفائر الكهربائية، التنبيه بإستيفاء نسبة الـ5%، لتنفيذ تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدمج ذوي الهمم في سوق العمل، وكذلك الإستماع، وترسيخ ثقافة الحوار الإجتماعي بين أطراف العمل وتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم، وتوفير بيئة عمل لائقة صحيًا ومهنيًا.

وكانت قد أطلقت وزارة العمل، مبادرة "قوافل حماية وتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين في مواقع العمل والإنتاج "، وبدأت بمحافظة بورسعيد.

قالت الدكتورة شيرين عبد الحي مدير عام الادارة العامة لشؤون المرأة والطفل بالوزارة، إنن هذه المبادرة تأتي في إطار تنفيذ خطة وزارة العمل نحو تمكين المرأة إقتصاديًا وإجتماعيًا والمساواة بينها وبين الرجل في مواقع العمل، وذلك من خلال مجموعة إجراءات، ومبادرات تستهدف جميعها المرأة العاملة، وتوعيتها بحقوقها وواجباتها.

وبحسب البيان، أوضحت الدكتورة شيرين خلال عملية الإطلاق، أن المبادرة تهدف إلى تطبيق جوانب الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، والتي تُعتبر وثيقة عمل للأعوام القادمة،ولتفعيل الخطط والبرامج والمشروعات المُتصلة بهذه الاستراتيجية، والتي تُنفذ بالتعاون مع شركاء العمل والتنمية، مشيدةً بحضور العديد من شركاء العمل خلال إطلاق المبادرة في محافظة بورسعيد، حيث شارك مُمثلين عن 19 شركة من شركات القطاع الخاص العاملة بالمحافظة، وقيادات تنفيذية بالوزارة والمحافظة، وجهاز تنمية المشروعات، والاتحاد المحلى لنقابات العمال، ومُقررين من المجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للسكان،وغيرها من الجهات،وهو ما يؤكد حرص كافة الشركاء على تمكين المرأة وتوعيتها بحقوقها وواجباتها،لترسيخ ثقافة دورها ومشاركتها في بناء "الجمهورية الجديدة".