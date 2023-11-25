جيش الاحتلال الإسرائيلي يطلق صاروخًا باتجاه الحدود مع لبنان

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، أنه أطلق صاروخا اعتراضيا نحو هدف جوي وصفه بـالمشبوه، صوب الحدود الشمالية مع لبنان.

وقال جيش الاحتلال، في بيان: متابعة للإنذار عن تسلل قطعة جوية معادية في الشمال فالحديث عن إطلاق صاروخ اعتراض نحو هدف جوي مشبوه مما سبب في تفعيل الإنذارات الحادث انتهى.

صفارات الإنذار قد أطلقت في شمال إسرائيل

وكانت صفارات الإنذار قد أطلقت في شمال إسرائيل في وقت سابق من اليوم، بعد الاشتباه بتسلل طائرة مسيرة.

يأتي ذلك بعد دخول الهدنة المتفق عليها بين إسرائيل وحركة حماس حيز التنفيذ صباح أمس الجمعة، والتي أعقبها لاحقًا تبادل جزئي للأسرى بين الجانبين بموجب اتفاق الهدنة.

شمال قطاع غزة

وفي وقت سابق حذر المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، مجددا، سكان قطاع غزة بعدم التحرك إلى شمال قطاع غزة.

وقال: "أوجه رسالة مهمة لسكان غزة، محظور دخول المنطقة، محظور الاقتراب لمسافة كيلومتر من الحدود، من أجل سلامتكم اتبعوا هذه التعليمات"، بحسب صحيفة "جيروزاليم بوست".

منطقة حرب خطرة

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، حذر قبل بدء الهدنة المؤقتة صباح أمس الجمعة، من أن الحرب لم تنته بعد. وأن شمال قطاع غزة لا يزال بمثابة "منطقة حرب خطرة"، ويحظر التجول فيه.

وأمس الجمعة، أفاد شهود عيان ببدء عودة المئات من النازحين الفلسطينيين إلى منازلهم في شمال قطاع غزة بعد دخول الهدنة حيز التنفيذ.

وجاءت الهدنة، بوساطة مصرية قطرية أمريكية، بعد ما يقرب من سبعة أسابيع من الحرب التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة في أعقاب الهجوم الذي شنته حركة حماس وجماعات فلسطينية أخرى على اسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي.

وسوف يتم خلال هذه الهدنة التي تستمر أربعة أيام البدء بمبادلة رهائن بسجناء فلسطينيين.