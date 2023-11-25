"مستقبل وطن" ينظم مؤتمرًا حاشدًا لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي في القاهرة

نظَّمت أمانة شئون المشروعات الصغيرة والمتوسطة المركزية بحزب "مستقبل وطن" برئاسة النائب محمد كمال مرعي، مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا، لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية، بمركز الأزهر للمؤتمرات بالقاهرة.

وشارك في المؤتمر الجماهيري الحاشد كل التشكيلات التنظيمية لأمانة شئون المشروعات الصغيرة والمتوسطة على مستوى محافظات الجمهورية، كما حضر النائب أحمد الجندي، أمين التدريب والتثقيف المركزي، والنائب سيد نصر، أمين العمال والفلاحين المركزي فضلًا عن حضور عدد من أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب من مجلسيِّ النواب والشيوخ.

كما حضر المؤتمر الدكتور يسري الشرقاوي، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، والمهندس مصطفي أبو حديد، رئيس الاتحاد النوعي لجمعية التنمية الاقتصادية للمشروعات الصغيرة، والدكتور محرم هلال، رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين.

بدأ المؤتمر، بعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية، والوقوف دقيقة حداد على أرواح الشهداء الفلسطينين، ثم تم عرض فيلم تسجيلي لأهم إنجازات الدولة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي تمت خلال عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

دعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي

وأكد النائب محمد كمال مرعي، أمين شئون المشروعات الصغيرة والمتوسطة بحزب مستقبل وطن، أن قرار الحزب بتأييد المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي في الانتخابات المقبلة، هو نتيجة الإنجازات التي حققها خلال السنوات الماضية.

ولفت الدكتور يسري الشرقاوي، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، إلى نجاح الرئيس السيسي في إنقاذ مصر من الفاشية الدينية وتحقيق خطط التنمية ومواجهة المؤمرات الخارجية.

وأشاد المهندس مصطفي أبو حديد، رئيس الاتحاد النوعي لجمعية التنمية الاقتصادية للمشروعات الصغيرة، بالطفرة التنموية غير المسبوقة خلال عهد الرئيس السيسي في كل ربوع مصر.

وسلَّط الدكتور محرم هلال، رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، الضوء على اهتمام الدولة المصرية بالشباب والإجراءات التي اتخذتها لتمكينهم ودعمهم.

وأشار الدكتور محمد عبدالملك، الأمين المساعد بأمانة شئون المشروعات الصغيرة والمتوسطة المركزية، إلى دعم الرئيس السيسي المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر على جميع المستويات.