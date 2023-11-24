الجمعة 24 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مؤتمر جماهيري لدعم المرشح عبد الفتاح السيسي في بني سويف (صور)

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر

عقدت أمانة حزب مستقبل وطن في مركز بني سويف، مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا، بقرية إبشنا، لتأييد ودعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة.

حضور 3 آلاف مواطن 

حضر المؤتمر عددً من أعضاء الهيئة البرلمانية لمجلسي النواب والشيوخ، وهيئة مكتب الحزب بالمحافظة والمراكز، بحضور أكثر من 3 آلاف من أهالي مجلس قروي إبشنا، رافعين لافتات تأييد للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي.

بداية المؤتمر بالسلام الوطني

بدأ المؤتمر، بالسلام الوطني، وتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم الوقوف دقيقة حداد على الشهداء الفلسطينيين في غزة، وعرض لإنجازات الدولة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي ، بعنوان "إنجازات ومشروعات عملاقة في 10 سنوات على أرض بني سويف".

وقال الدكتور شريف عبد المنعم أمين التنظيم بالمحافظة، إن اختيار الرئيس عبد الفتاح السيسى في محله، مشيرا إلى أنه نموذج للاخلاص والتفاني في العمل.

وسلط رمضان أبو حسان، عضو الهيئة البرلمانية للحزب، الضوء على التحديات الكبيرة التي واجهت الدولة المصرية وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار إلى جانب مسار التنمية الشاملة في جميع المجالات سياسيا واقتصاديا، واجتماعيا، ودوليا، معلنًا دعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسى، في الانتخابات الرئاسية.

وبدوره، ركز الكابتن توني عثمان أمين الحزب المساعد بالمحافظة، على ما تحقق في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي من دعم للصناعة والمشروعات وحفظه للأمن والترابط بين فئات المجتمع.

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بني سويف مستقبل وطن قرية ابشنا الرئيس عبد الفتاح السيسي أعضاء الحزب

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