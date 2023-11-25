"دواؤك.. أمانك" ندوة توعية لقصور الثقافة بمكتبة سقارة

عقدت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، ندوة توعوية بعنوان "دواؤك.. أمانك"، بمكتبة سقارة بالجيزة، ضمن المبادرة القومية للممارسات الدوائية المقامة بالتعاون مع هيئة الدواء المصرية.

تحدثت الدكتورة خلود النجار، مدير إدارة التثقيف الدوائي، عن الأسبوع العالمي للتوعية بمقاومة مضادات الميكروبات المقام سنويا ضمن الحملة العالمية للتعريف بتلك المشكلة، من أجل اتباع أفضل الممارسات لمكافحتها، من أهمها النظافة الشخصية.

من جهتها، تحدثت الدكتورة لبنى سامي، مدير وحدة مبادرات الرعاية الصيدلية، عن استخدام المضادات الحيوية في مكافحة العدوى البكتيرية، مشيرة إلى أن استخدامها بدون إشراف الطبيب قد يؤدي إلى ظهور بكتيريا مقاومة للمضادات الحيوية، مما يجعلها غير فعالة في علاج العدوى.

وفي كلمتها أكدت د. شيماء نصر - مدير وحدة الاستخدام الرشيد للدواء، عن الالتزام بمواعيد الجرعات الدوائية، وعدم تجاوزها لضمان سلامة المريض.

واختتمت الندوة التي أقيمت بإشراف إقليم القاهرة الكبرى برئاسة لاميس الشرنوبي، بحديث حول سرطان الثدي، أوضحت خلاله د. عبير البحيري، مدير عام الإدارة العامة للممارسات الدوائية، خطورة المرض وعوامل الإصابة البيولوجية والوراثية والبيئية، موصية بضرورة الكشف المبكر وإجراء الفحص اللازم عند ملاحظة أية أعراض تنبىء باحتمالية الإصابة، وذلك بحضور عدد من سيدات وفتيات القرية وممثلي الوحدة الصحية والسكانية.

ورش ملتقى شباب المحافظات الحدودية

شهد قصر ثقافة الخارجة، أمس الجمعة، انطلاق فعاليات الورش الفنية بالملتقى الثقافي الثالث عشر لشباب المحافظات الحدودية ضمن مشروع "أهل مصر"، المقام برعاية د. نيفين الكيلاني وزير الثقافة، واللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، والذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، احتفاء بعاصمة الثقافة المصرية لعام 2023.

ويقام الملتقى ضمن مشروع "أهل مصر" أحد أهم مشروعات وزارة الثقافة المقامة لأبناء المحافظات الحدودية، للتعريف بالتراث والثقافة المحلية، والحفاظ على الهوية الثقافية، وتعزيز قيمة الانتماء للوطن. ودعم مواهب أبناء المحافظات الحدودية، وينظم بالتعاون مع فرع ثقافة الوادي الجديد برئاسة ابتسام عبد المريد، التابع لإقليم وسط الصعيد الثقافي.

ويهدف الملتقى للدمج الثقافي بين شباب 6 محافظات حدودية وهي: شمال وجنوب سيناء، أسوان، الوادي الجديد، البحر الأحمر (الشلاتين وحلايب وأبو رماد)، مطروح، القاهرة (الأسمرات) يستمر حتى 30 نوفمبر الجاري.

ندوة توعية لقصور الثقافة بمكتبة سقارة

ندوة توعية لقصور الثقافة بمكتبة سقارة