السبت 25 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

خالد الصاوي من مواليده.. أهم مميزات برج القوس

خالد الصاوي
خالد الصاوي

يحتفل اليوم الفنان القدير خالد الصاوي، بعيد ميلاده الـ 60 عامًا، فهو من مواليد برج القوس الذي يحمل الكثير من الصفات المميزة.. لذلك نعرض من خلال التقرير التالي أبرز ما يميز شخصية برج القوس.

ويحمل الفنان خالد الصاوي، العديد من صفات برج القوس وأبرزهم البحث عن النجاح في مجال العمل وتكوين الصدقات المناسبه له التي تعطية الشعور بالأمان.

وتزامنًا مع عيد ميلاد الفنان خالد الصاوي، الذي يحمل الكثير من صفات برج القوس، يرصد "الدستور" في هذا التقرير أبرز المعلومات والتفاصيل التي لا تعرفها رجل برج القوس، وإليكم التفاصيل على النحو التالي.

txt

اليوم العالمي للرجال.. كيف تكسب المرأة قلب رجل العقرب؟

في عيد ميلاد خالد الصاوي.. أبرز ما يميز شخصية برج القوس

خالد الصاوي، من أبرز نجوم السينما المصرية، وله العديد من اللقاءات التي تكلم فيها عن نفسه، فهو شخصية عاشقة للضحك والمرح، وجاد جدًا في عمله، ومن ضمن صفات القوس أنه طيب القلب ودائمًا يبحث عن العلاقات المريحة إذا كانت العلاقة صداقة أو حب، لذلك يصعب الحصول على قلب رجل العقرب بسهولة وهذه الصفات أبرز ما يميز شخصية برج القوس الذي ينتمي له خالد الصاوي.

في عيد ميلاد خالد الصاوي.. أبرز ما يميز شخصية برج القوس

ومن أبرز الصفات التي يحملها برج القوس أن أسرته في المقدمة، فهو دائمًا ملتزم في التجمعات الأسرية وتلبية طلباتهم، لذلك يحبه الصغير قبل الكبير بسبب شخصيته المميزة، ودائمًا يبحث عن جذب الإنتباه بسبب أسلوبه الملفت للجميع، أما عن الجاذبية فهو يستطيع أن يحصل على جذب من حوله لأنه بنسبه كبيرة بيكون شخصية مؤثرة.

الكبرياء والثقة بالنفس.. أبرز ما يميز أنثى العقرب عن باقي الأبراج

التوقعات الفلكية لجميع الأبراج اليوم الخميس 23 نوفمبر 2023

في عيد ميلاد خالد الصاوي.. أبرز ما يميز شخصية برج القوس

وبالرغم من شخصية مواليد برج القوس التي تتميز بالضحك وجذب الإنتباه إلا أنه في بعض الأحيان يبحث عن الوحدة ومعظم الوقت يشعر بالأكتئاب أو النقص، لذلك يفضل الجلوس وحيدًا بعيدًا عن أنظار الجميع، أما عن الصفات التي يرفضها مواليد برج القوس هي الكذب والخيانة لأن من مميزات برج العقرب الإخلاص والوفاء لذلك هو يبحث عن نفس المعاملة من الطرف الأخر.

 

توقعات اليوم الأربعاء 15 نوفمبر لجميع الأبراج الفلكية

حظك اليوم الأحد 29 أكتوبر 2023 لجميع الأبراج الفلكية

في عيد ميلاد خالد الصاوي.. أبرز ما يميز شخصية برج القوس

ويمتكل برج القوس نسبه كبيرة من الفضول للمعرفة والاستكشاف، ويمتلك مهارة التكيف والتأقلم مع الأوضاع المتغيرة، يتمتع ببصيرة ورؤية واسعة للأمور.

اقرأ أيضا 

احذر من النفاق .. توقعات برج القوس 

أبرز ما يميز شخصية برج القوس شخصية برج القوس برج القوس الفنان خالد الصاوي مواليد برج القوس صفات القوس

مواد متعلقة

الكبرياء والثقة بالنفس.. أبرز ما يميز أنثى العقرب عن باقي الأبراج

اليوم العالمي للرجال.. كيف تكسب المرأة قلب رجل العقرب؟

منى زكي وأحمد حلمي.. سر توافق أنثى وذكر العقرب

الأكثر قراءة

عاجل.. كشف تفاصيل استهداف سفينة إسرائيلية فى المحيط الهندى بـ "شاهد-136"

حماس: الاحتلال خرق الهدنة ولم يلتزم بعدد من بنودها.. ومستعدون لاتفاقات جديدة بشكل جدى

إجراءات مهمة من الصحة بشأن طالبى كارت الخدمات المتكاملة.. فما هى؟

عاجل.. القاهرة الإخبارية: تفتيش 340 شاحنة بمنفذ نتسانا اليوم

شقيقة إسراء الجعابيص لـ"الدستور": الإفراج عن "أيقونة الأسيرات الفلسطينيات" اليوم

محمد صلاح: أحب "السوشى" واللعب مع ميسى ورونالدو.. وهذا أصعب ظهير واجهته

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

عندما خاطبت مصر العالم على الهواء

جلال حمام

الهدنة فرصة.. إن ضيّعها العالم ضاع

علي سعدة

وماذا بعد الهدنة؟

صفاء النجار

تجليات الصراحة الصادمة فى الأحلام الغائمة

حسين دعسة

صفقة سياسية.. أم هدنة عسكرية يلحقها انتحار أمنى!

سارة شريف

الجبهة التى لا تلفت انتباه أحد

أميرة ملش

فلسطينيات فى الغربة

ماجد حبته

خط أحمر.. وعين حمراء

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 14 فلسطينيًا من نابلس

جيش الاحتلال الإسرائيلى يطلق صاروخًا باتجاه الحدود مع لبنان

رغم الهدنة.. استشهاد طبيب وإصابة آخرين جنوب جنين