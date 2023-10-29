حظك اليوم الأحد 29 أكتوبر 2023 لجميع الأبراج الفلكية

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك اليوم الأحد لجميع مواليد الأبرج الفلكية على النحو التالي.

الحمل

مهنياً: يوم جيد جدا يحمل انفراجات يوم قوي مليء بالأخبار والمفاجآت المالية والاجتماعية والتقدير، للتذكير فقط عزيزي الحمل خفف من المصاريف غير الضرورية وحاول الادخار ولو قليلا ، يوم بالإجمال يحمل دعم غير محدود يفتح طريقك لكي ترتب الأمور، كذلك سوف تُتاح لك فرصة النجاح في مجال الإعلام والسياسة والكتابة والصحافة، وتحظى بمفاجأة سارّة وغير متوقّعة.

عاطفياً: قد تتركز عليك أنظار الشريك بسبب غضب تظهره، أو استياء أو عدم رضا عمّا يحدث معك، ثم تهدأ الأمور وتصبح على خير ما يرام.

صحياً: مهما بلغ حجم المشاغل اليومية، يبقى أمامك بعض الوقت لممارسة الرياضة.

الثور

مهنياً: تنعم بأجواء جيدة وبشعور بالانتصار تحت تأثيرات خسوف القمر في برجك ما يجعلك تناقش أمور عملية مشاريع وأحلام وقد تواجه من يضايقك، وتقرر أن تتفاهم معه كي تصل إلى نقاط مشتركة بطريقة منطقية، فتبرمج عقلك وتقود محيطك نحو الافضل وقد تحمل إليك الأيام المقبلة الأحلام والمشاعر العذبة.

عاطفياً: تعيش أوقاتاً سعيدة إلى جانبه، وقد تساعده على حل مسألة تتعلّق بعائلته أو أحد أقربائه.

صحياً: حذار من الإرهاق، تلك هي المخاطر المتعلقة بارتجاجات اليوم.

الجوزاء

مهنياً: تشعر بالجمود وقد تتعرض لاحتيال أو وعود كاذبة حاول ان تتصرف بحكمة، وأن تعيظ تقييم خياراتك ولا تدع احدا يتدخل في شؤونك ولا تكن سلبيا في التعاطي مع الآخرين، بل استشر من تثق بهم وتحاشَ التسرّع في الدفاع عن نفسك، فقد تتعرّض لظلم او قمع، وقد يأتيك الغدر ممن لا تتوقع إنتبه.

عاطفياً: حان الوقت للانفتاح على الشريك، فأنت تحظى بإعجابه، وتلفت أنظاره وتعرف مكانتك في قلبه.

صحياً: التقلبات التي قد تطرأ عليك قد تصيبك بخيبة أمل، وتبقيك في وضع صحي غير مطمئن بعض الشيء.

السرطان

مهنياً: الجو ممتاز نفسيتك مطمئنة معنوياتك مرتفعة تحت تأثيرات القمر من الثور تأثيرات مدعمة قوية تساعدك فلا تتأخر أنت في أفضل فترة والأكثر فعالية وحماسة لذلك جهز الملفات والمعطيات للدرس الشامل لتبدأ بتنفيذ المشاريع وورش العمل المقرّرة.

عاطفياً: تكترث لأمر الحبيب وتضع مصالحك الشخصية جانباً لتخصص له المزيد من الوقت والاهتمام، وأنت الرابح في ما تقوم به.

صحياً: إنه اليوم المثالي لاتخاذ قرارات للتخلص من الميول المتشائمة والمعيبة أو الإحساس بالضعف والتي تعيق تقدمك.

الأسد

مهنياً: أشعر بأن وضعك ميؤس منه في هذا اليوم الذي يحمل مسؤوليات ثقيلة ما يجعلك عصبي متوتر يوم فارغ من اي انجاز مرحلة من التريث والحذر من تاثيرات خسوف القمر الذي يؤثر عليك بشكل مباشر قد تبحث أوضاعاً مالية دقيقة، احذر الغيرة الشديدة والتملكية، ولا تنقل هواجسك وشكوكك إلى محيطك الآمن حتى لو تفاقم الوضع حاول أن تهدأ حتى تمر العاصفة الفلكية.

عاطفياً: لا تحاول أن تبقي العلاقة سطحية او تكون عابرة وتصطدم بلقاءات أخرى وارتباطات ثابتة، فتعيش اضطراباً وصراعاً داخلياً.

صحياً: لا تضخم المشكلات الصحية التي تعانيها، باستطاعتك التخلص منها إذا واظبت على ممارسة الرياضة.

العذراء

مهنياً: يسيطر السلام الداخلي وحسن النوايا في هذا اليوم الجيد التي تحصل فيه امور مميزة قد يجعلك سعيدا تحت تأثيرات القمر من برج الثور الذي يحمل ذكريات وحنيناً ولقاءات مؤثرة أو يشير إلى استرجاع الماضي أنت شخص حنون عطوف على كل من حولك.

عاطفياً: قد تولد مشاعر حب جديدة وشديدة تتسبب ببعض التشنجات ربما او ببعض التحديات.

صحياً: ارتفاع في الضغط لمن هم عرضة لذلك وفيما بعد تمدد عضلات القلب وعدم انتظام دقاته بفعل الإرهاق.

الميزان

مهنياً: لن تتاثر بخسوف القمر لا من قريب أو بعيد أمورك على أحسن ما يرام يوم جيد جدا يحمل تفاهم وتفاؤل واستقرار وتوازن في الأمور بحيث تتوضح أمامك الرؤية وتزدهر الاتصالات مع وجود القمر في الثور الصديق الذي يسهل عليك التواصل مع الآخرين ويفتح بعض الطرقات المسدودة، فتتحسّن الأوضاع وترتفع قدراتك للتكيف مع كل الأمور.

عاطفياً: كن صبوراً وعاقلاً لأن الأجواء تتحسّن اليوم وتعود اليك الحماسة وتستعيد تفاؤلك باستمرارية العلاقة.

صحياً: معروف عنك أنك تحب الرياضة وهذا اليوم تتبع الاتجاه إذ ترى نفسك تواقاً إلى الحركة والنشاط.

العقرب

مهنياً: يوم متقلب يحمل صراع على كافة المحاور توتر ونوع من أنواع القلق فقد تضطر الى ضبط الأوضاع تحت تأثيرات خسوف القمر في الثور الذي يشكل مربعا مع الكواكب في برجك ما يجعل أفكارك مشوشة اليوم ولا تعرف كيف تتخذ القرارات المناسبة وكن متحفظا ولا تبالغ في الحكم على الأمور.

عاطفياً: تتراجع الضغوط وتعود المياه إلى مجاريها الطبيعية لتعيش يوم عسلٍ مع الحبيب مفعماً عاطفة وسعادة.

صحياً: العناية بالصحة تحتل الأهمية الكبرى في شؤونك ومشاغلك، وهذا ما يحسدك عليه الآخرون.

القوس

مهنياً: يوم جيد يحمل إنجازات كبيرة أعصابك هادئة طاقتك ممتازة تسيطر على مجرى الأمور ترتب اوراقك تحاول الحصول على كلمة حاسمة أو توقيع معاهدة معيّنة أو بدء مشروع ما نصيحة لا تعمل أكثر من طاقتك.

عاطفياً: إحذر التسرع في إطلاق الأحكام على الشريك، يجب أن تأخذ بعين الاعتبار أن جوّك الخاص ليس صافياً.

صحياً: نقاط ضعفك صحياً الرأس والأسنان والحساسية التي غالباً ما يكون مصدرها التوترات العصبية.

الجدي

مهنياً: يدعوك هذا اليوم الجيد الى القيام بتنفيذ المشاريع وإلى مضاعفة الجهود والاستفادة من نوعية الوقت الدسمة، ولا تسمح لأي عائق بأن يوقف عجلة الحظ من حولك كما يتوجب عليك العمل بتكتّم وسرية، والاستفادة من بعض الفرص الجديدة من دون المجاهرة بشيء.

عاطفياً: قد تشكو خفة مشاعر الحبيب تجاهك أو عدم اكتراثه لتلبية مطالبك، لكنه لن يستمر على هذه الحال طويلاً.

صحياً: حيويتك ونشاطك يوقعانك أحيانا، في توترات عصبية لن تؤثر في حياتك.

الدلو

مهنياً: لست في أفضل حالاتك ان تأثيرات خسوف القمر من الثور بالإضافة إلى وجود الكواكب في العقرب ما يجعل مزاجك متعكر بسبب الأعطال التي قد تظهر فجأه اضف الى ذلك الجو المشحون بحيث تعاكسك الأقدار الأمر الذي يتطلّب المزيد من الانتباه والدقة والهدوء والترويّ، بعيداً عن التحدّيات العقيمة، أنصحك بالحرص على سلامتك الشخصية والابتعاد عن العدائية.

عاطفياً: تشعر بفتور الجوّ وتتسرع في إلقاء اللوم على الشريك عندما تتدهور الأمور أو تتسع الهوة بينكما.

صحياً: تحب الطعام وهذا ما يسبب لك زيادة في الوزن فضلاً عن مشاكل صحية أخرى.

الحوت

مهنياً: يوم جيد يحمل دعم ومساعدة اهتمام أولويات مسيطرا على وضعك لكن عليك تقييم الأوضاع، حتى تستقطب الاهتمام والتأييد في هذا اليوم المميز الذي يعدك بالنجاح والأرباح وبمعطيات جيدة وبتسهيلات لمشاريعك.

عاطفياً: إذا كنت ترغب في الزواج فهنيئاً لك شرط اختيار يوم يلي تاريخ ميلادك ولا يسبقه.

صحياً: تتمتع بالحيوية والنشاط ويخيفك المرض وترفض أن ترقد طويلاً في الفراش.

