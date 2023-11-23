التوقعات الفلكية لجميع الأبراج اليوم الخميس 23 نوفمبر 2023

جميع علامات الأبراج لها خصائصها وسماتها التي يعتقد أنها تحدد شخصية الشخص، وتمثل جانبًا جيدا للقراءة والاضطلاع، مع ضرورة عدم الآخذ بها، كونها ليست حقائق مؤكدة.

ونوضح في السطور التالية، ماذا تخبئ الأبراج لأصحابها اليوم 23نوفمبر.

برج الحمل (21 مارس – 20 أبريل)

قد يصبح الترشيح لجائزة أو تقدير حقيقة بالنسبة للبعض. مخاوفك بشأن مسألة مالية لن يكون لها أساس من الصحة، سيساعد النهج اللطيف والكلمات الهادئة على تهدئة أحد أفراد الأسرة المضطربين. كن واضحًا بشأن ما تريده من شخص ما أو شيء ما لتجنب مفاجآت اللحظة الأخيرة.

برج الثور (21 أبريل – 20 مايو)

يمكن لمشكلة متعلقة بالعمل أن تبقيك منشغلًا طوال اليوم. قد تشعر بضغط لا مبرر له على الصعيد الأكاديمي اليوم. يبدو أن أحد أفراد الأسرة مصرًا على اتباع طريقه الخاص، لذا تعامل مع الأمر بتعاطف. يشار إلى المكاسب النقدية. قد يحتاج الأشخاص الذين يعانون من أمراض نمط الحياة إلى اتخاذ جميع التدابير الاحترازية.

الجوزاء (21 مايو – 21 يونيو)

من المرجح أن يُحدث وجودك فرقًا في شيء يتم التفاوض عليه. قد يشير شخص ما إليك بإصبع الاتهام بسبب محنته، لذا تعامل مع الأمر بحساسية. ستساعدك نصيحة أحد كبار السن في تجنب المخاطر الواضحة على الصعيد الأكاديمي.ستساعدك براعتك وقدراتك المقنعة في التغلب على كبير العائلة المتقلب المزاج.

السرطان (22 يونيو – 22 يوليو)

من المرجح أن تؤدي مساعيك الأكاديمية إلى نتائج إيجابية. ستكون الروح المعنوية العالية لأحد أفراد العائلة معدية وتجبرك على المشاركة في حدث ممتع، لا تضع كل بيضك في سلة واحدة على الصعيد المالي. قد تجد نفسك أثناء التنقل لتنظيم شيء خاص. إن وضع كلمة طيبة لشخص ما في وظيفة أو منصب ما قد يكسبك الكثير من حسن النية.

برج الاسد (23 يوليو - 23 أغسطس)

لا تنجرف وراء الكلمات اللطيفة لشخص ما، ففرص الإصابة بخيبة الأمل تبدو مشرقة. قد لا يكون فضولك بشأن الأشياء التي لا تهمك بشكل مباشر موضع تقدير، لذا احتفظ بنفسك. حان الوقت للتفكير في تأمين مستقبل عائلتك. في العمل، إبقاء المسؤولين الأعلى على علم بكل خطوة سيبقيك في المنطقة الآمنة. بذل المزيد من الجهود على الصعيد الأكاديمي.

برج العذراء (24 أغسطس – 23 سبتمبر)

أولئك الذين يتعلمون القيادة أو مهارة جديدة سوف يكتسبون الثقة. الالتزام بالنصائح الطبية للحفاظ على لياقتك. من الممكن أن يتم نقلك فيما يتعلق بوظيفتك الحالية، قد يلزم حل مشكلة قانونية ما خارج المحكمة وديًا، لذا اتخذ خطوات لإقناع الطرف الآخر.

الميزان (24 سبتمبر - 23 أكتوبر)

قد تأتي بعض الأخبار الجيدة على الصعيد الأكاديمي في الوقت المناسب. إن دفاعك الحماسي عن شخص ما قد يجعله مدينًا لك. يمكن توقع حفل الخطوبة في العائلة. قد تتلقى تذاكر درجة الأعمال إلى وجهتك المفضلة من صديق. من المحتمل أن تستفيد من خبرتك اليوم وتثير إعجاب الجميع.

برج العقرب (24 أكتوبر – 22 نوفمبر)

من المرجح أن يحظى المشروع المكتمل في العمل بالتقدير من قبل الأشخاص المهمين. تأتي فرص الكسب الجيدة في طريقك وستساعدك في أن تصبح آمنًا ماليًا. سوف يحصل مراقبو الوزن على الفوائد الكاملة من خلال تنظيم نظامهم الغذائي. إنجازات الشاب ستجعلك في مزاج جيد.

برج القوس (23 نوفمبر - 21 ديسمبر)

قد تحصل على الكثير من الاهتمام من أفراد العائلة. حاول ألا تفقد تركيزك على الصعيد الأكاديمي. قد يغريك مخطط الاستثمار الذي يبدو مربحًا. القيادة للنزهة ستمنحك متعة هائلة اليوم. من المتوقع أن تزداد آفاقك في التعامل مع كبار الأشخاص. من المرجح أن يجد اللاعبون العقاريون اليوم مربحًا.

برج الجدي (22 ديسمبر - 21 يناير)

من الأفضل عدم تحميل نفسك في الاستعدادات على الصعيد الأكاديمي. العلاقات الأسرية وقضاء وقت ثمين مع الأحباب يمكن أن يخلق الكثير من الفرح والسعادة. من المتوقع السفر في إجازة مع العائلة. قد تفوز في المسابقات.

الدلو (22 يناير - 19 فبراير)

ستتمكن من التركيز على نقاط قوتك الإيجابية على الصعيد الأكاديمي. أولئك الذين يعانون من حالة طبية سيحصلون على مؤشرات إيجابية على الصعيد الصحي. أنت لا تزال على بوابة مالية سليمة. من المرجح أن يحصل أولئك الذين يعيشون بعيدًا عن العائلة على إجازة للاحتفال بوظيفة ما معًا.

برج الحوت (20 فبراير - 20 مارس)

من المتوقع أن تستمد الحد الأقصى من المبادرة التي اتخذتها على الصعيد المهني. من المحتمل أن تثبت جدارتك في العمل من خلال تولي المهام الصعبة. هذا يوم ممتاز لأولئك الذين يجلسون للامتحان أو المنافسة. يتطلب الاحتفاظ بالمساعدة في المنزل الكثير من التحفيز من جانبك.