تأكيد الرئيس السيسي على عدم السماح بتهجير الفلسطينيين يتصدر اهتمامات الصحف

تصدر تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيسي وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز وبلجيكا ألكسندر دي كرو، عدم السماح بالتهجير القسري للفلسطينيين، اهتمامات الصحف الصادرة صباح اليوم السبت، كما سلطت الصحف الضوء على بدء سريان اتفاق الهدنة في قطاع غزة.

ففي "أخبار اليوم" وتحت عنوان "الرئيس السيسي خلال مؤتمر صحفي مع رئيسي وزراء إسبانيا وبلجيكا: لن نسمح بالتهجري القسري للفلسطينيين"، ذكرت الصحيفة أن الرئيس السيسي قال - خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيسي وزراء إسبانيا وبلجيكا - "لن نسمح بالتهجير القسري للفلسطينيين".. مضيفا "استقبلنا 9 ملايين مواطن وده أمر نتيجة ظروف مختلفة لناس لديها مشاكل أمنية في بلادهم في سوريا وليبيا واليمن والسودان والعراق، لكن في قطاع غزة الأمر مختلف تماما، وده أمر لن نسمح به أو نقبله للتهجير أو تصفية القضية الفلسطينية".

وتابع الرئيس السيسي "المباحثات تناولت ما يتعلق بالتطورات في القطاع من مواجهات عسكرية والإجراءات التي نحتاج فيها التحرك بفاعلية أكثر، نتحدث اليوم عن هدنة مؤقتة لمدة 4 أو 5 أيام، ونتمنى أنها تزيد من خلال تسليم مزيد من الرهائن والأسرى الموجودين لدى حماس، وأيضا إدخال المزيد من المساعدات".

في سياق آخر، وتحت عنوان "السيسي يجري جولة تفقدية بمحافظة الجيزة"، ذكرت "أخبار اليوم" أن الرئيس السيسي أجرى، أمس الجمعة، جولة تفقدية بمحافظة الجيزة، بعد انتهاء مباحثات القمة الثلاثية المشتركة مع رئيسي وزراء إسبانيا وبلجيكا.

حرص الرئيس على متابعة الجهود التنموية في الدولة

ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، قوله إن هذه الجولة تأتي في إطار حرص الرئيس السيسي على المتابعة الدائمة لجميع الجهود التنموية في الدولة، حيث قام الرئيس السيسي بتفقد أعمال تنفيذ محور عمرو بن العاص بمحافظة الجيزة، وهو محور موازٍ لمحوري المريوطية وكمال عامر ويربط الطريق الدائري الجنوبي، تقاطع المريوطية، وصولا إلى الطريق الدائري الشمالي تقاطع منطقة المنشية، مرورا بأعلى شارع العروبة وتراس الهرم وفيصل بمحافظة الجيزة.

وأضافت الصحيفة أنه أثناء التفقد، توقف الرئيس السيسي وأجرى حديثا وديا مع أحد المواطنين، حرص خلاله على الاطمئنان على أحوال المواطن وأسرته.

وتحت عنوان "رئيس هيئة الاستعلامات.. بعد سريان اتفاق الهدنة: استقبال الأجانب ومزدوجي الجنسية "العالقين" بغزة وتسهيل سفرهم"، ذكرت صحيفة "الجمهورية"، أن رئيس الهيئة العامة الاستعلامات ضياء رشوان أكد بدء سريان اتفاق الهدنة في قطاع غزة الساعة 7 صباح أمس الجمعة بتوقيت غزة المحلي، وذلك بعد توافق الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي على بنودها التفصيلية، برعاية مصرية قطرية أمريكية.



وأضاف رشوان أنه في إطار اتفاق الهدنة، سيتم يوميا دخول 130 ألف لتر سولار و4 شاحنات من الغاز من مصر إلى قطاع غزة، وذلك للمرة الأولى، كذلك سيتم تدفق المساعدات الإنسانية من مصر إلى قطاع غزة، فور بدء سريان اتفاق الهدنة، حيث سيتم يوميا إدخال 200 شاحنة، محملة بالمواد الغذائية والأدوية والمياه، وذلك للمرة الأولى منذ بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع قبل نحو خمسين يوما.

وأوضح أنه بالتزامن مع سريان الهدنة، ستواصل مصر استقبالها لمجموعات من الجرحى والأطفال المصابين من أبناء غزة، لعلاجهم بالبلاد، وكذلك سيتم استقبال الراغبين من الأجانب ومزدوجي الجنسية المحتجزين بقطاع غزة، وتسهيل سفرهم للدول التي يحملون جنسياتها.

وعلى صعيد آخر.. وتحت عنوان "الخارجية تؤكد: التهجير القسري للفلسطينيين.. خط أحمر"، نقلت "الجمهورية" عن تدوينة المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبوزيد، أمس، عبر حسابه على منصة "إكس"، والتي جدد خلالها تأكيد رفض مصر التهجير القسري للفلسطينيين خارج أرضهم باعتباره خطًا أحمر.



وقال المتحدث:"تابعنا تصريحات البرلماني الهولندي المتطرف جيرت فيلدرز، وما تضمنته من أفكار عبثية تنكر حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته.. نؤكد مجددًا رفض التهجير القسري للفلسطينيين خارج أرضهم باعتباره خطا أحمر، ونقف كتفًا بكتف مع الأشقاء في الأردن ضد المحاولات اليائسة لتصفية القضية الفلسطينية".

وفي "الأهرام" وتحت عنوان "قادة الأحزاب عن مؤتمر دعم فلسطين: رسالة للعالم باحتضان مصر القضية الفلسطينية وصولا لحل الدولتين"، ذكرت الصحيفة أن العديد من القيادات الحزبية التي شاركت في مؤتمر أمس الأول الخميس، لدعم القضية الفلسطينية، الذي عقد تحت عنوان "تحيا مصر.. استجابة شعب تضامنا مع فلسطين" باستاد القاهرة، أشادوا بالمواقف المصرية المؤيدة للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة أمام توحش آلة التدمير الإسرائيلية.

رفض نهج التهجير القسري الذى تحاول إسرائيل تمريره



وأكدت القيادات الحزبية، أن الرسائل التي بعث المؤتمر بها وكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي كانت واضحة للجميع من حيث رفض نهج التهجير القسري الذى تحاول إسرائيل تمريره على حساب ليس تصفية القضية الفلسطينية فحسب، وإنما أيضًا الأمن القومي لدول الجوار الجغرافي تحديدًا مصر والأردن، وتعبيرًا في ذات الوقت عن قدرة الدولة ومؤسساتها الأمنية على حماية مقومات الأمن القومي والدفاع عنها أن اقتضت الأمور.

كما ثمنت تلك القيادات الدور الإنساني الذي تقوم به مصر من أجل مواجهة الكارثة التي أحدثتها إسرائيل في قطاع غزة، بعدما حولته حسب التقارير الأممية والدولية إلى سجن كبير لقتل أهالينا بالقطاع، أن هذا الدور ينطلق من مكانتها التاريخية بالسياق الجغرافي العربي والإسلامي لإرساء دعائم الاستقرار بالمنطقة.

وعالميًا، وتحت عنوان "بايدن: أشكر مصر وحان الوقت لتنفيذ حل الدولتين"، ذكرت "الأهرام" أن الرئيس الأمريكي جو بايدن قال - خلال مؤتمر صحفي عقده بولاية ماساتشوستس - "أشكر مصر وقطر والقادة الإسرائيليين على اتفاق إطلاق الرهائن، وأن الوقت حان للعمل على تجديد حل الدولتين لإرساء السلام بين إسرائيل والفلسطينيين".

وأضاف الرئيس الأمريكي، أن الهدنة فرصة لإيصال المزيد من المساعدات إلى قطاع غزة، لافتا إلى أن أكثر من 200 شاحنة وقود دخلت إلى غزة عبر الحدود مع مصر.



وأشار إلى أن دخول شاحنات المساعدات لغزة ضروري للمستشفيات والمدنيين، مؤكدا أنه يجب العمل على تقليل الخسائر المدنية في قطاع غزة.