الجمعة 24 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

كيف أدارت مصر الأزمة في قطاع غزة؟ (إنفوجراف)

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

نجحت الدولة المصرية في إدارة الازمة بقطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع باحترافية شديدة، وصولا إلى الهدنة التي تم إقرارها اليوم الجمعة.

وكشف الرئيس السيسي في كلمته بمؤتمر تحيا مصر فلسطين تفاصيل تلك التحركات، مؤكدا أن مصر أدارت الموقف بمزيج من الحسم فى القرار، والمرونة فى التحرك، وكذلك المتابعة الدقيقة لمجريات الأمور، والتواصل المستمر مع كافة الأطراف الفاعلة.

وأضاف انه تم  تشكيل  خلية إدارة أزمة، من كافة مؤسسات الدولة المعنية، تابعت عملها بنفسى وعلى مدار الساعة.

وأوضح الرئيس السيسي انه تم عقد أول قمة دولية بالقاهرة، بمشاركة دولية وإقليمية واسعة، من أجل الحصول على إقرار دولى، بضرورة وقف الصراع، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، بالاضافة لمشاركة مصر فى القمة العربية الإسلامية، والتي اتسقت مخرجاتها مع الموقف المصرى بصفة عامة.

وأكد الرئيس السيسي أن الدولة المصرية كثفت  اتصالاتها الدولية، مع القادة والمسئولين الإقليميين والدوليين، بالاضافة للتأكيد على أن الموقف المصرى الرافض والحاسم، لمخططات تهجير أشقائنا الفلسطينيين قسريا، حفاظا على عدم تصفية القضية، والإضرار بالأمن القومي.

مصر غزة فلسطين القضية الفلسطينية التهجير الرئيس السيسي

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