السبت 25 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

المفوضية الأوروبية: يتعين وقف عنف المتطرفين بمستوطنات الضفة

عنف المتطرفين بمستوطنات
عنف المتطرفين بمستوطنات الضفة

قالت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، إنه يتعين وقف العنف المتصاعد الذي يمارسه المتطرفون في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل ويجب أن يتوقف.

ويتزايد عنف المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر.

وقالت فون دير لاين: "لا بد أن نمنع انتشار العنف وعليه يصبح التعايش السلمي ممكنا بحل الدولتين".

وجاءت تصريحات فون دير في مؤتمر صحفي بكندا مع رئيس الوزراء جاستن ترودو ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل.

وأضافت: "يحتاج الشعب الفلسطيني ودول الجوار العربية إلى تطمين بأنه لن يكون هناك تهجير قسري، بل تصور قابل للتطبيق بشأن دولة فلسطينية مستقلة، عبر إعادة توحيد غزة والضفة الغربية، في ظل حكم سلطة فلسطينية بعد إصلاحها، ومن أجل هذه الغاية، يجب أن يتوقف عنف المتطرفين غير المقبول في الضفة الغربية".

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن في وقت سابق من هذا الأسبوع إن الولايات المتحدة مستعدة لفرض حظر تأشيرات على "المتطرفين" الذين يهاجمون المدنيين في الضفة الغربية المحتلة.

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