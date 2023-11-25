إسبانيا تستدعى السفير الإسرائيلى وتطلب توضيحات

أفادت صحيفة "إل موندو" الإسبانية، بأن وزير الخارجية خوسيه مانويل ألباريس استدعى السفير الإسرائيلي في مدريد، وطالب منه "توضيحات" بشأن البيان الإسرائيلي، والذي وصف فيه تصريحات رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز بأنها "تدعم الإرهاب".

وذكرت الخارجية الإسبانية أنها طالبت بتقديم تفسيرات بشأن "اتهامات غير مقبولة وكاذبة" وُجِّهَت ضد إسبانيا ورئيس حكومتها.

وقال وزير الخارجية الإسباني ألباريس في بيان بالفيديو، إن "اتهامات الحكومة الإسرائيلية باطلة وغير مقبولةK نحن نرفضها بشكل قاطع".

وفي وقت لاحق من مساء أمس الجمعة، قال ألباريس على شاشة التلفزيون الرسمي، إنه استدعى السفير الإسرائيلي في مدريد لتقديم توضيحات بشأن اتهامات الحكومة الإسرائيلية.

وندد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز خلال زيارة إلى معبر رفح، الجمعة، بـ"قتل الفلسطينيين بلا تمييز في غزة"، مما أثار رد فعل غاضب في إسرائيل.

وقال سانشيز: "قتل المدنيين الأبرياء بلا تمييز، بما في ذلك الآلاف من صغار السن، غير مقبول على الإطلاق".

وأصدر وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين بيانًا في وقت لاحق، واتهم فيه سانشيز ورئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو الذي كان في الزيارة نفسها، بتقديم "مزاعم زائفة تدعم الإرهاب"، وقال إنه استدعى السفيرين الإسباني والبلجيكي لاستيضاح تلك التصريحات.