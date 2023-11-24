الجمعة 24 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

ردا على تهديده.. حماس توجه رسائل نارية لـ"نتنياهو" (فيديو)

نتنياهو
نتنياهو

أكد إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، أن خطة التهجير للشعب الفلسطيني باءت بالفشل بفضل المقاومة وصمود الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أن صوت المعركة هو الصوت الأعلى في فلسطين.

وقال هنية، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج "حقائق وأسرار" المذاع على قناة "صدى البلد"، إن الشعب الفلسطيني لم يغادر غزة بل عاد إليها أبناؤه الذين كانوا عالقين في الخارج، مؤكدا أن غزة هي جزء لا يتجزأ من فلسطين.

وأشار رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اضطر إلى الاستسلام والقبول بالتفاوض مع حماس، وهو ما يعد انتصارا للمقاومة وللشعب الفلسطيني، معربا عن أمله في أن يكون هذا بداية لتحرير فلسطين من الاحتلال.

وأكد هنية، على أن المقاومة والشعب الفلسطيني لم ينهزموا أمام العدوان الإسرائيلي، بل أظهروا قوة وثباتا في مواجهة الاحتلال، مضيفا أن عملية الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين هي إحدى ثمار هذه المقاومة وهي بداية الغيث، كما أن الحرب لم تبدأ بعد.

فلسطين حماس إسماعيل هنية خطة التهجير المقاومة مصطفى بكرى غزة بنيامين نتنياهو العدوان الإسرائيلى

الأكثر قراءة

"الصارخة فى وجه نتنياهو" ضمن المفرج عنهم فى صفقة التبادل (صورة)

ردا على تهديده.. حماس توجه رسائل نارية لـ"نتنياهو" (فيديو)

بايدن: أشكر الرئيس السيسى على الوصول لتنفيذ هدنة غزة

“الدستور” ينعى الزميل حسن المنياوى

متحدث الخارجية يعلق على تصريحات البرلمانى الهولندى: أفكار عبثية تنكر حق الشعب الفلسطينى

تحريات لكشف غموض مقتل الطفلة "ملك" بالشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

وماذا بعد الهدنة؟

صفاء النجار

تجليات الصراحة الصادمة فى الأحلام الغائمة

حسين دعسة

صفقة سياسية.. أم هدنة عسكرية يلحقها انتحار أمنى!

سارة شريف

الجبهة التى لا تلفت انتباه أحد

أميرة ملش

فلسطينيات فى الغربة

ماجد حبته

خط أحمر.. وعين حمراء

محمد عبدالعزيز

يعقوب الشارونى.. وداعًا

عبد الرحيم طايع

"مصر التى فى خاطرى"

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: خطاب ازدواجية المعايير الدولية سقط أمام الإنسانية وحماية شعبنا

حقق إصابات مباشرة.. "حزب الله" يعلن استهداف موقع بركة ريشا الإسرائيلى

"حماس" تُطالب بالضغط على الاحتلال لإطلاق سراح مدير مستشفى الشفاء