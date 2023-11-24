ردا على تهديده.. حماس توجه رسائل نارية لـ"نتنياهو" (فيديو)

أكد إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، أن خطة التهجير للشعب الفلسطيني باءت بالفشل بفضل المقاومة وصمود الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أن صوت المعركة هو الصوت الأعلى في فلسطين.

وقال هنية، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج "حقائق وأسرار" المذاع على قناة "صدى البلد"، إن الشعب الفلسطيني لم يغادر غزة بل عاد إليها أبناؤه الذين كانوا عالقين في الخارج، مؤكدا أن غزة هي جزء لا يتجزأ من فلسطين.

وأشار رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اضطر إلى الاستسلام والقبول بالتفاوض مع حماس، وهو ما يعد انتصارا للمقاومة وللشعب الفلسطيني، معربا عن أمله في أن يكون هذا بداية لتحرير فلسطين من الاحتلال.

وأكد هنية، على أن المقاومة والشعب الفلسطيني لم ينهزموا أمام العدوان الإسرائيلي، بل أظهروا قوة وثباتا في مواجهة الاحتلال، مضيفا أن عملية الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين هي إحدى ثمار هذه المقاومة وهي بداية الغيث، كما أن الحرب لم تبدأ بعد.