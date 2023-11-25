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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

"حوار فى الفن مع الشباب".. ندوة بمركز محمود سعيد للمتاحف بالإسكندرية

مركز محمود سعيد للمتاحف
مركز محمود سعيد للمتاحف بالإسكندرية

ينظم قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور وليد قانوش، ندوة تحت عنوان "حوار في الفن مع الشباب"، يوم الأحد الموافق 26 نوفمبر 2023، الساعة 6 مساء، بقاعات العرض بمركز محمود سعيد للمتاحف بالإسكندرية.

يأتي ذلك ضمن احتفالية متحف الفن المصري الحديث ولقاء مع الفنانات المشاركات بورشة 30 تحت الـ 30، وسيدير اللقاء الدكتور عادل مصطفى، أستاذ بكلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية.

يشار إلى أن عنوان مركز محمود سعيد للمتاحف في 6 شارع محمد باشا سعيد جناكليس الإسكندرية.

وكان الدكتور وليد قانوش، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، قد افتتح مؤخرًا معرضين تشكيليين ضمن احتفالية متحف الفن الحديث بالإسكندرية، بقاعتي أجيال (1 - 2)  بمركز محمود سعيد للمتاحف بالإسكندرية، ويستمر المعرضين حتى 9 ديسمبر 2023.

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ويقدم المعرض الأول إبداعات ثمان عشرة فنانة من رائدات الفن التشكيلي المصري، والعرض الثاني يأتي تحت عنوان "30 تحت ال30"، وهو نتاج ورشة عمل استمرت لمدة 45 يومًا اشترك بها مجموعة من الفنانات الواعدات كإحدى فعاليات الاحتفالية السنوية التي ينظمها المتحف.

وصرح الدكتور وليد قانوش، بأنه في احتفالية مركز محمود سعيد السنوية للفن الحديث يُقدم هذا العام معرضًا متفردًا لنخبة من ألمع الفنانات الرائدات في الحركة التشكيلية المصرية ليمثل فرصة للمتخصصين ولمحبي الفن التشكيلي للتعرف على تجارب إبداعية سباقة تُعد نماذج من النجاح والتميز للأجيال القادمة.

وأضاف أنه يتم عرض نتاج ورش فنية لفنانات تحت الثلاثين في تكامل لدور المركز الهام في دعم الفنانين، ومساعدتهم على تمهيد الطريق وتزويدهم بكل الوسائل اللازمة للاستمرار والوصول إلى مراحل أبعد في مجال الفن التشكيلي، عرض يجمع ما بين تنوع المكون البصري من حيث الموضوعات والبناء التشكيلي والأساليب وتوظيف العناصر والمفردات واختلاف الخامات والوسائط، وحوار بصري يمزج بين الأصالة والمعاصرة في آن واحد.

الفنون التشكيلية الفن مركز محمود سعيد الفن المصري الإسكندرية

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