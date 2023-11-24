الجمعة 24 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مؤتمر حاشد لـ"الحرية المصرى" دعمًا للمرشح عبد الفتاح السيسي بالقليوبية

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر

أكد المشاركون في المؤتمر الجماهيري الحاشد الذي نظمه أعضاء حزب الحرية المصري بالقليوبية بمركز شبين القناطر لدعم المرشح عبد الفتاح السيسي في انتخابات الرئاسة، علي ضرورة المشاركة في الانتخابات الرئاسية ودعم المرشح عبد الفتاح السيسي لاستكمال مسيرة البناء والتنمية.

وعقد المؤتمر في إطار حملة “المسيرة والمسار” لدعم المرشح عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية الحالية، وسط حضور كبير لأهالي مدينة شبين القناطر والقري المجاورة وبعض الشخصيات العامة والنواب ومنهم سمير صبحي عضو مجلس النواب بشبين القناطر، ونقيب الفلاحين جمال نووه، وطارق الصواف رئيس مجلس إدارة النادي 

وقال الدكتور محمد عطية الفيومى، أمين الحرية المصرى بالمحافظة، إن المرشح عبد الفتاح السيسي أعاد بناء الوطن وحارب الإرهاب وحقق لمصر مكانتها الريادية في أفريقيا ودول العالم، وناشد الحاضرين بضرورة المشاركة في الانتخابات بكثافة ودعم المرشح عبد الفتاح السيسي لاستكمال ما بدأه من البناء والاستقرار.

الحرية المصري حزب الحرية مؤتمر حاشد الانتخابات الرئاسية محافظة القليوبية

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