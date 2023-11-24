الجمعة 24 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس حزب الشعب الديمقراطي السوداني يكشف عن مستجدات الحرب ومصير حميدتي (فيديو)

يحيى نور الدين
يحيى نور الدين

كشف يحيى نور الدين، رئيس حزب الشعب الديمقراطي السوداني، عن تفاصيل المعارك العسكرية التي اندلعت بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، مؤكدا أن الحرب كانت مخططة بعناية من قبل بعض الدول الغربية التي تريد السيطرة على ثروات السودان وتقسيمه.

وقال نور الدين، في لقائه من برنامج "حقائق وأسرار" الذي يقدمه الإعلامي مصطفى بكري على قناة صدى البلد، إن قانون الانتخابات لم يصدر بعد، وأن الحكومة الانتقالية لم تلتزم بالاتفاقيات التي وقعتها مع القوى السياسية والحركات المسلحة.

وأوضح نور الدين، أن محمد حمدان دقلو "حميدتي"، نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي، قُتل في معركة عسكرية في 7 مايو الماضي، وأن ما يظهر على الشاشات هو نتاج الذكاء الاصطناعي، وأنه لا يوجد أي دليل على حياته أو وجوده.

وأضاف أن دمج قوات الدعم السريع في الجيش السوداني كان خطأ فادحا، وأنه يجب حلها ومحاسبة مسؤوليها عن الجرائم التي ارتكبوها ضد الشعب السوداني.

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